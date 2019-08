"Atomic Blonde 2" powstanie, ale nie trafi do kin?

3 2 1



Dwa lata temu do kin trafił film Charlize Theron w roli głównej. Niemal od premiery mówi się o planach nakręcenia kontynuacji. Niestety póki co nic więcej w tej sprawie się nie wydarzyło. Reżyser oryginału, David Leitch , twierdzi jednak, że projekt wciąż ma szansę na realizację.Może się jednak okazać, żenie trafi do kin. Leitch ujawnił bowiem, że produkcją sequela zainteresowana jest jedna z platform streamingowych. Nie chciał jednak ujawnić która.Reżyser dodał też, że osobiście nie jest, przynajmniej na razie, związany z sequelem, nie posiada więc wszystkich szczegółów. O rozmowach wie z drugiej ręki, między innymi od swojej żony Kelly McCormick , która ma być jedną z producentek kontynuacji.Bohaterkąbyła agentka Lorraine Broughton, klejnot koronny tajnych służb Jej Królewskiej Mości. Jest inteligentna, zmysłowa i dzika. Nie cofnie się przed niczym, by wykonać zadanie i pozostać przy życiu. Bohaterka zostaje wysłana na misję niemożliwą do Berlina. Ma wydobyć bezcenne akta z pogrążonego w chaosie miasta. Z pomocą Davida Percivala, zawiadowcy stacji kolejowej, lawiruje tocząc najniebezpieczniejszą szpiegowską rozgrywkę.