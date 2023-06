WALKIE TALKIE: Polskie kino akcji - co o nim sądzicie?, ft. M. Rakowicz

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie.Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W najnowszej odsłonie podcastu Michał oraz jego gość,, zastanawiają się, czy kino akcji (a także szerzej - dobre kino gatunków) ma w Polsce rację bytu? A jeśli tak, to ile powinno kosztować, czego wymagać od aktorów i aktorek i co dawać widzowi?Odpowiedzi na te pytania szukajcie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify