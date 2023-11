Marvel nie skasuje Kanga. Jonathan Majors to co innego

Problem Marvela: Kang i Jonathan Majors. Co zrobi studio?

Przypomnijmy, że Marvel Studios ma poważny problem, którym jest Jonathan Majors . Gwiazdor już. Tymczasem Majors jest odtwórcą roli Kanga. To postać, którą Marvel wybrało na głównego antagonistę nadchodzącej fazy MCU, której kulminacją mają być widowiskaTymczasem informacja o odejściu Crettona ze stanowiska reżyserapojawiła się niedługo po zakończeniu drugiego sezonu serialu. Finał pozostawił otwartym los Kanga, co oczywiście natychmiast zrodziło lawinę spekulacji.W sieci już pojawiły się sugestie, że Marvel zmieni wizję nachodzącej fazy MCU i odsunie Kanga na boczny tor. Pojawił się już nowy kandydata na Wielkiego, Złego Wroga. ToAtmosferę podgrzał też ostatnio Jeff Sneider, który zasugerował, że Cretton odszedł ze stanowiska reżysera, ponieważ Marvel chce obie, żeby obie części "Avengers" nakręciła ta sama ekipa równocześnie podobnie, jak to było zmiałoby też zmienić tytuł naRichtman jednak uspokaja fanów Kanga. Jego zdaniem Marvel nie zrezygnuje z postaci, a Doom może być głównym wrogiem superbohaterów w kolejnej fazie. Richtman nie wyklucza jednak, że w postać Kanga wcieli się inny aktor. Studio nie miało w przeszłości problemów z wymianą niewygodny gwiazd bez wyjaśniania tego w fabule, a teraz - w dobie multiwersum - jest to jeszcze prostsze.