Ruszają zdjęcia do największego widowiska Marvela

Robert Downey Jr. już jest na planie "Avengers: Doomsday"

Zobacz stream z ujawnianiem obsady "Avengers: Doomsday"

Oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia prac na planie widowiskamamy od samy twórców, braci. Reżyserzy opublikowali w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z planu. Oto ono:Na zdjęciu widać napis "Victor Von Doom", co fani odczytują jako dowód, że Robert Downey Jr ., gwiazda widowiska i odtwórca roli, jest już na planie i to z jego udziałem kręcone są pierwsze sceny gorąco wyczekiwanego widowiska.Pod koniec marca, w czasie wielogodzinnej transmisji internetowej,Są wśród nich gwiazdy nadchodzących filmów Marvela. Wielką niespodzianką jest pojawienie się sporej reprezentacji z widowiska20th Century Fox.Najbardziej jednak zdumiało fanów to, kogo zabrakło na liście. Jak się jednak okazuje, ich brak nie oznacza wcale, że w filmie się nie pojawią. Marvel już zasugerował, że to nie koniec ogłaszania obsady.Kiedy poznamy kolejne nazwiska obsady? Tego na razie nie wiadomo.Początek zdjęć oznaczają nie tylko starania twórców, by nakręcić jak najlepszy film, ale także ogromny wysiłek, by uratować projekt przed spoilerami. Bracia Russo w wywiadach deklarowali, że wiedzą, jak bronić plan przed przeciekami. Czas pokaże, na ile będą skuteczni.