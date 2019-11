"Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia" wyróżnione Lux Prize

3 2 1



W środę poznaliśmy laureata tegorocznej nagrody Parlamentu Europejskiego, Lux Prize . Wyróżnienie otrzymał film z Macedonii PółnocnejW ostatecznej rozgrywce obraz pokonał dokumenti hiszpański thriller polityczny. Zanim przyznano nagrodę wszystkie trzy filmy zostały zaprezentowane parlamentarzystom na specjalnych pokazach w Strasburgu.Akcjarozgrywa się w niewielkim miasteczku we wschodniej części Macedonii Północnej. Co roku w styczniu miejscowy pop wrzuca do rzeki drewniany krzyż, za którym do wody wskakują setki mężczyzn. Ten, komu uda się go wyłowić, może liczyć na szczęście i dobrobyt. Tak przynajmniej było do czasu, gdy sztuka ta powiodła się Petrunii. Wśród lokalnej społeczności szok miesza się z wściekłością, bo jak to w ogóle możliwe, że kobieta miała czelność wziąć udział w męskim rytuale. Wybucha mały skandal, zwłaszcza że Petrunia nie zamierza ustąpić ani na krok.