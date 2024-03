"Bękart" już od piątku w kinach w całej Polsce

Zwiastun filmu "Bękart"

Jest 1755 rok. Ludvig Kahlen ( Mads Mikkelsen ), pochodzący z nieprawego łoża były żołnierz, wyrusza na podbój jałowych i surowych wrzosowisk, mając przed sobą jeden cel – założyć na nich kolonię w imieniu króla, w zamian za obiecany przez duńskiego władcę tytuł szlachecki. Na drodze staje mu bezwzględny i pełen pogardy szlachcic Frederik de Schinkel, który nie zamierza oddać ziemi, uważając ją za swoją.Kiedy Kahlen zatrudnia do pomocy zbiegłą z dworu de Schinkela dwójkę służących, Ann Barbarę ( Amanda Collin ) i jej męża, gotowy do aktów największego okrucieństwa szlachcic poprzysięga zemstę.W jednym z wywiadów Arcel powiedział:Dla Arcela Bękart " oznaczał nie tylko powrót do europejskiego kina po krótkim romansie z Hollywood, gdzie w 2017 roku reżyserował " Mroczną wieżę ", ale także ponowne spotkanie z Madsem Mikkelsenem . Choć od ostatniej współpracy reżysera i aktora minęło ponad dziesięć lat (pracowali wspólnie w 2012 r. przy nominowanym do Oscara " Kochanku królowej ") Arcel od razu wiedział, że chce, aby Mikkelsen zagrał główną rolę w " Bękarcie ". Mads Mikkelsen dodaje: