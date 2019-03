"Big Brother" - 4 kanały na żywo i transmisja live w player+

Już od pierwszego dnia emisji nowej odsłony kultowego reality-show, serwis player.pl umożliwia podgląd na żywo wydarzeń z domu w Gołkowie.Użytkownicy specjalnie przygotowanego płatnego pakietu Big Brother, oprócz możliwości oglądania czterech równoległych kanałów z transmisją live, mają również dostęp do ekskluzywnych programów dostępnych tylko w player.pl Ponad 5000 godzin transmisji na żywo oraz 5 cyklicznych programów – w tym, codzienny program ze specjalną selekcją najbardziej kontrowersyjnych i pikantnych scen – pozwala prawdziwym fanom formatu przez 90 dni na dostęp do wszystkich najciekawszych wydarzeń z Domu Wielkiego Brata.Użytkownicy płatnego pakietu mogą zobaczyć najlepsze momenty z życia uczestników programu wcześniej niż widzowie w telewizji.Transmisja na żywo oraz treści ekskluzywne dostępne są po wykupieniu jednej z trzech wersji pakietu – na 24 godziny (10 złotych), na siedem dni (20 złotych), na 90 dni (50 złotych). Wszyscy użytkownicy serwisu player.pl mają bezpłatny dostęp (w modelu AVOD) do programów emitowanych codziennie na antenie TVN7.