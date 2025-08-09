Reżyser "Zniknięć" chce zabić Batmana!

Do kin wszedł właśnie horror "Zniknięcia" (który w redakcji spodobał się tak bardzo, że otrzymał znak Filmweb Poleca), a tymczasem jego reżyser Zach Cregger już opowiada o kolejnym projekcie. Tym razem ma to być widowisko DC.
Batman, Joker, Harley Quinn w filmie Zacha Creggera? Zach Cregger
ujawnił, że jego projekt nosi tytuł "Henchman"
. Scenariusz zaczął pisać jeszcze przed "Barbarzyńcami
" (poprzednim swoim filmem). Twierdzi, że jest to najlepsza rzecz jaką kiedykolwiek przygotował.
O czym film opowiada? Wydaje się, że fabuła jest luźno inspirowana jednym z odcinków serialu animowanego "Batman
". Bohaterem byłby podrzędny kryminalista z Gotham, który przez czysty przypadek i uśmiech losu zabija Batmana. To sprawia, że staje się języczkiem uwagi całego kryminalnego półświatka Gotham.
W filmie (choć na krótko) pojawiliby się m.in. Joker
i Harley Quinn
. Sam Batman
też nie miałby zbyt wiele czasu ekranowego.
Oczywiście to, że Cregger
napisał scenariusz filmu, wcale nie oznacza, że trafi on do produkcji. O tym muszą zdecydować szefowie DC Studios James Gunn
i Peter Safran
. A ci mogą nie być przychylnie nastawieni do pomysłu wprowadzenia trzeciego Batmana
. Pierwszym jest Robert Pattinson
. Drugi nie został jeszcze wybrany, ale wiemy, że ma być bohaterem widowiska "The Brave and the Bold
".
Jeśli nawet szefowie DC Studios zdecydują się dać zielone światło "Henchmanowi"
, to i tak na film przyjdzie nam trochę poczekać. Zach Cregger
jesienią zacznie bowiem zdjęcia do widowiska "Resident Evil"
.
