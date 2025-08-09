Newsy Filmy Reżyser "Zniknięć" chce zabić Batmana!
Do kin wszedł właśnie horror "Zniknięcia" (który w redakcji spodobał się tak bardzo, że otrzymał znak Filmweb Poleca), a tymczasem jego reżyser Zach Cregger już opowiada o kolejnym projekcie. Tym razem ma to być widowisko DC.

Batman, Joker, Harley Quinn w filmie Zacha Creggera?



Zach Cregger ujawnił, że jego projekt nosi tytuł "Henchman". Scenariusz zaczął pisać jeszcze przed "Barbarzyńcami" (poprzednim swoim filmem). Twierdzi, że jest to najlepsza rzecz jaką kiedykolwiek przygotował.

01.jpg Getty Images © Gilbert Flores


O czym film opowiada? Wydaje się, że fabuła jest luźno inspirowana jednym z odcinków serialu animowanego "Batman". Bohaterem byłby podrzędny kryminalista z Gotham, który przez czysty przypadek i uśmiech losu zabija Batmana. To sprawia, że staje się języczkiem uwagi całego kryminalnego półświatka Gotham.

W filmie (choć na krótko) pojawiliby się m.in. Joker i Harley Quinn. Sam Batman też nie miałby zbyt wiele czasu ekranowego.

Oczywiście to, że Cregger napisał scenariusz filmu, wcale nie oznacza, że trafi on do produkcji. O tym muszą zdecydować szefowie DC Studios James Gunn i Peter Safran. A ci mogą nie być przychylnie nastawieni do pomysłu wprowadzenia trzeciego Batmana. Pierwszym jest Robert Pattinson. Drugi nie został jeszcze wybrany, ale wiemy, że ma być bohaterem widowiska "The Brave and the Bold".

Jeśli nawet szefowie DC Studios zdecydują się dać zielone światło "Henchmanowi", to i tak na film przyjdzie nam trochę poczekać. Zach Cregger jesienią zacznie bowiem zdjęcia do widowiska "Resident Evil".

Oceniamy film "Zniknięcia"




