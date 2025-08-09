Park Chan-wook wyrzucony z Gildii Scenarzystów

Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) ogłosiła w piątek, że wykluczyła ze swoich szeregów dwóch członków. Park Chan-wook i Don McKellar zostali wyrzuceni z organizacji ze względu na tzw. łamanie strajku. Panowie pisali miniserii "Sympatyk" w trakcie trwania protestu scenarzystów z 2023 roku.
Scenarzyści serialu "Sympatyk" ukarani przez WGA
Park Chan-wook i Don McKellar stworzyli wspólnie siedmioodcinkowy miniserial "Sympatyk" dla HBO. Getty Images © Emma McIntyre
Ekranizacja powieści, której autorem jest Viet Thanh Nguyen
, miała premierę w 2024 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Hoa Xuande
, Robert Downey Jr
i Sandra Oh
. Park i McKellar to nie jedyni scenarzyści wykluczeni z Amerykańskiej Gildii Scenarzystów ze względu na naruszenie warunków strajku z 2023 roku.
Również Anthony Cipriano
został zawieszony w prawach członka do 1 maja 2026 roku. Otrzymał też publiczną naganę i dożywotni zakaz pełnienia funkcji strajkowego przywódcy.
WGA ogłosiło już wcześniej, że siedmioro scenarzystów zostało ukaranych za łamanie strajku. Początkowo ujawniono jednak tylko cztery nazwiska. Byli to Roma Roth
, Edward Drake
, Julie Bush
i Tim Doyle
. Dopiero teraz poznaliśmy tożsamość pozostałej trójki. Park
i McKellar
nie odwołali się od decyzji Gildii.
"Sympatyk" – zwiastun
O czym opowiadał "Sympatyk"?
Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.