Park Chan-wook wyrzucony z Gildii Scenarzystów

Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) ogłosiła w piątek, że wykluczyła ze swoich szeregów dwóch członków. Park Chan-wook i Don McKellar zostali wyrzuceni z organizacji ze względu na tzw. łamanie strajku. Panowie pisali miniserii "Sympatyk" w trakcie trwania protestu scenarzystów z 2023 roku.
  

Scenarzyści serialu "Sympatyk" ukarani przez WGA



GettyImages-2148081901.jpg Getty Images © Emma McIntyre


Park Chan-wook i Don McKellar stworzyli wspólnie siedmioodcinkowy miniserial "Sympatyk" dla HBO. Ekranizacja powieści, której autorem jest Viet Thanh Nguyen, miała premierę w 2024 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Hoa Xuande, Robert Downey Jr i Sandra Oh.
      
Park i McKellar to nie jedyni scenarzyści wykluczeni z Amerykańskiej Gildii Scenarzystów ze względu na naruszenie warunków strajku z 2023 roku. Również Anthony Cipriano został zawieszony w prawach członka do 1 maja 2026 roku. Otrzymał też publiczną naganę i dożywotni zakaz pełnienia funkcji strajkowego przywódcy.

WGA ogłosiło już wcześniej, że siedmioro scenarzystów zostało ukaranych za łamanie strajku. Początkowo ujawniono jednak tylko cztery nazwiska. Byli to Roma Roth, Edward Drake, Julie Bush i Tim Doyle. Dopiero teraz poznaliśmy tożsamość pozostałej trójki. 
    
Park i McKellar nie odwołali się od decyzji Gildii.
   

"Sympatyk" – zwiastun




O czym opowiadał "Sympatyk"?



Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.

