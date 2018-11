"Birds of Prey" jak "Birdman". Oto imponujący tytuł widowiska

Poznaliśmy pełen, imponująco długi tytuł komiksowego widowiska. Najpierw ujawniła go na swoim Instagramie Margot Robbie . Ponieważ jednak był on dopisany ręcznie, rzekomo przez Harley Quinn, wiele osób uznało to za żart inspirowany pełnym tytułem- "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)". Portal The Hollywood Reporter potwierdził jednak, że naprawdę pełen tytuł widowiska brzmi:Niektórzy sądzą, że tytuł ten wskazuje również na komiksowe inspiracje scenariusza. Chodzi o wątek rozwijany w komiksach w 2016 roku, kiedy to Harley Quinn uwalnia się z toksycznego związku, w jakim była z Jokerem.Poza Robbie w filmie zobaczymy: Ellę Jay Basco jako Cassandrę Cain, Mary Elizabeth Winstead jako Huntress, Jurnee Smollett-Bell jako Black Canary i Ewana McGregora . Ten ostatni dybać będzie na życie Cassandry i Harley wraz z pozostały bohaterkami zrobią wszystko, by go powstrzymać.Widowisko trafi do kin w lutym 2020 roku.