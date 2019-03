"Birds of Prey" z pierwszą homoseksualną bohaterką komiksową?

Czy to w kinowym uniwersum DC zadebiutuje na dużym ekranie pierwsza otwarcie homoseksualna komiksowa postać? Według najnowszych plotek tego właśnie możemy spodziewać się po nadchodzącym widowiskuPortal We Got This Covered donosi, że grana przez Rosie Perez Renee Montoya zostanie pokazana wprost jako lesbijka. W filmie podobno otwarcie mówi się o jej orientacji seksualnej i w scenariuszu jest nawet scena, w której Montoya całuje się z inną kobietą.Dla fanów nie powinno to być oczywiście zaskoczeniem - orientacja detektyw Montoyi została ujawniona na kartach komiksów już jakiś czas temu. Pytanie tylko, czy na ekranie zobaczymy również superbohaterskie alter ego policjantki - postać Question.W filmie zobaczymy Robbie jako Quinn, Mary Elizabeth Winstead jako Huntress i Jurnee Smollett-Bell jako Black Canary. Głównym czarnym charakterem filmu jest grany przez Ewana McGregora Black Mask.Reżyseruje Cathy Yan . Premiera 7 lutego 2020.