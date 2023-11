"Blade" pierwszą ofiarą cięć budżetowych w Marvelu. Koniec jest bliski?

Marvel Studios tnie budżety. Pierwszą ofiarą "Blade"

"Blade – Wieczny łowca" w programie Na skróty

Marvel Studios przyzwyczaiło nas, że typowy budżet ich produkcji to co najmniej 200 milionów dolarów. Tak było choćby w przypadku " Ant-Mana i Osy: Kwantomanii ", " Strażników Galaktyki: Volume 3 " czy zbliżających się " Marvels ".Choć tak drastyczne cięcie budżetowe nie wydaje się dobrą wiadomością, niekoniecznie oznacza śmierć projektu.Nadzieję budzi też zaangażowanie Michaela Greena , czyli scenarzysty filmu " Logan: Wolverine ". Przy budżecie "zaledwie" 97 milionów dolarów na całym świecie zarobił on ponad 619 milionów dolarów.Premiera " Blade'a " zaplanowana jest na 14 lutego 2025 roku.Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony filmowi " Blade – Wieczny łowca ". Tytułową rolę w wyreżyserowanym przez Stephena Norringtona widowisku zagrał Wesley Snipes W roku 1967 umierająca kobieta zaatakowana przez niezidentyfikowanego sprawcę wydaje na świat dziecko. Trzydzieści lat później okazuje się, że chłopiec, który przyszedł wtedy na świat, jest istotą łączącą w sobie cechy człowieka i wampira. Służy ludziom, zwalcza wampiry, przyjmuje rady i naukę od swojego opiekuna – sędziwego uczonego, mistrza wiedzy tajemnej. Ten chłopiec to Blade.