Jest kandydat na stanowisko reżysera "Blade'a"!

Przypomnijmy, żezostał ogłoszony już kilka lat temu. Jego gwiazdą został. Jednak od samego początku projekt rodził się w bólach. Pierwotnie miał go nakręcić Bassam Tariq . Kiedy w 2022 roku wszyscy szykowali się do wejścia na plan, Tariq porzucił projekt jako powód podając "różnice artystyczne".Jego następcę zaproponował sam Mahershala Ali . Reżyserem został Yann Demange . Był on gotowy do wejścia na plan w 2023 roku, jednak sprawy przybrały niekorzystny obrót, kiedy Kevin Feige odrzucił ówczesną wersję scenariusza i nakazał rozpoczęcie prac od zera. Demange pozostał związany z projektem do połowy ubiegłego roku.Od tamtej porypozostaje w stanie zawieszenia. Jednak teraz wygląda na to, że koniec jest znów blisko. Maxblizz twierdzi, żenapisali już scenariusz. Marvel ma też kandydata na stanowisko reżysera, to, twórca cyklu " John Wick ", który właśnie jest w trakcie postprodukcji nowego " Nieśmiertelnego ".Szczegóły fabułysą – rzecz jasna – nieznane. W obsadzie są także: Delroy Lindo