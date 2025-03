"Blade" skasowany? Niepokojące doniesienia na temat ekranizacji komiksu Marvela

"Blade": pechowy projekt Marvela

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Kim jest Blade?

Przypomnijmy: w lipcu 2019 roku podczas Comic Conu w San Diego Marvel ogłosił, że ruszyły prace nad nowym " Blade'em " z Mahershalą Alim w tytułowej roli. Pierwotnie zdjęcia miały rozpocząć się we wrześniu 2021 roku w Atlancie. Od tamtej pory nad scenariuszem filmu pracowali Stacy Osei-Kuffour Eric Pearson , zaś stanowisko reżysera piastowali Bassam Tariq Cary Fukunaga . Z projektem oprócz Alego byli również związani tacy aktorzy jak Mia Goth Delroy Lindo . Kumulacja talentów nie pomogła - projekt do dzisiaj nie dostał zielonego światła na realizację.Na przestrzeni ostatnich sześciu lat Ali tylko raz wystąpił jako Blade w uniwersum Marvela. W widowisku " Eternals " (2021) mogliśmy przez chwilę usłyszeć jego głos w scenie po napisach.Według najnowszych medialnych doniesień Marvel cały czas pragnie współpracować z Alim . Grany przez niego łowca wampirów mógłby się pojawić w przygotowywanych przez studio widowiskach "Midnight Sons" bądź " Avengers: Secret Wars ". W międzyczasie pojawi się być może artysta, któremu uda się doprowadzić do realizacji solowego filmu o przygodach Blade'a Bohater zadebiutował na kartach komiksów w 1973 roku w zeszycie " Tomb of Dracula No. 10". Szybko stał się ulubieńcem czytelników. Bohater stanowi hybrydę człowieka i wampira, ponieważ jego matka podczas porodu została ugryziona i zabita przez krwiopijcę. Blade służy ludziom i zwalcza wampiry, zaś jego opiekunem jest sędziwy uczony – mistrz wiedzy tajemnej.Do tej pory powstały trzy pełnometrażowe filmy o przygodach Blade'a. We wszystkich główną rolę grał Wesley Snipes