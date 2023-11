Nie tylko "Deadpool 3". Marvel szykuje kolejne widowiska z kategorią R

Reżyser filmu "Blade" obiecuje kategorię R, ale czy naprawdę wie, jaki film nakręci?

Do tej pory jedynym filmem Marvela, który ma potwierdzoną kategorię R, jest. Wszystkie inne produkcje kinowe powstające dla Disneya miały kategorie PG-13, choć czasami studio balansowało na granicy "erki".To, żeJest jednak pytanie: czy Yann Demange wie, co mówi.Variety niedawno opublikowało olbrzymi artykuł na temat aktualnego stanu Marvela. I to, co napisano tam oniektórych fanów bohatera może przyprawić o apopleksję.Przypomnijmy, widowisko zostało po raz pierwszy ogłoszone przez Kevina Feige'a cztery lata temu. Od tego czasu, mimo wielu prób, nie udało się uzgodnić wersji gotowej do nakręcenia. Projekt przeszedł przez ręce co najmniej pięciu scenarzystów i dwóch reżyserów.Variety podaje, że, tak bardzo nie podobały mu się kolejne wersje scenariusza.Zdjęcia doostatecznie miały ruszyć w tym roku. Na sześć tygodni przed pierwszym klapsem produkcja została wstrzymana. Rzekomo przez strajk scenarzystów. Variety sugeruje jednak, że w świetle ostatnich reakcji fanów na MCU Kevin Feige wrzucił scenariusz do kosza i prace nad fabułą widowiska rozpoczęły się od zera. Za nowy tekst odpowiada Michael Green , czyli autor filmu, a nie 200, jak to było w przypadku większości ostatnich widowisk Marvela.Aktualnie premieraplanowana jest 2025 rok.W oczekiwaniu na nowegoprzypominamy odcinek programu "Na skróty", w którym opowiadaliśmy o filmie