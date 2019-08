"Boże ciało" na festiwalu w Toronto

Najnowszy film Jana Komasy z kolejnym międzynarodowym sukcesem! Tuż po światowej premierze w Wenecji najnowsze dzieło twórcyzostanie zaprezentowane również podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto w sekcji Contemporary World Cinema.Pokazywane są w niej nieanglojęzyczne filmy z całego świata, które przyciągają uwagę wysokim poziomem artystycznym. MFF w Toronto jest najważniejszym festiwalem filmowym Ameryki Północnej. Kanadyjska impreza to również jeden z największych marketów filmowych i duża szansa na zdobycie międzynarodowego rozgłosu.Tegoroczna edycja startuje 5 września.to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...Film trafi do polskich kin 11 października.