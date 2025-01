Te polskie filmy miały szansę na Oscara w XXI wieku

TOP: Polskie filmy nominowane do Oscara w XXI wieku

O czym opowiada "Katedra"?

O czym opowiada "Twój Vincent"?

O czym opowiada "Królik po berlińsku"?

O czym opowiada "Boże ciało"?

O czym opowiada "Zimna wojna"?

Opowieść o pielgrzymie, który zwiedza tajemniczą, gigantyczną konstrukcję przypominającą szkielet średniowiecznej katedry. Z czasem zaczynamy zgłębiać tajemnicę budowli. " Katedra " to siedmiominutowy film animowany zrealizowany na podstawie opowiadania Jacka Dukaja Twój Vincent " to pełnometrażowa animacja malarska, w której każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, ożywiających świat znany z obrazów Vincenta van Gogha . O jego tragicznej śmierci wiadomo od dawna, jednak nadal nie jest jasne, jak i dlaczego doszło do śmiertelnego postrzału. " Twój Vincent " opowiada właśnie tę historię, odkrywa okoliczności tajemniczej śmierci artysty. Czy na pewno popełnił samobójstwo? Co się wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w którym pisał, że czuje się dobrze i jest zupełnie spokojny?Niezwykła historia muru berlińskiego widziana z perspektywy mieszkających tam królików. W 1961 roku zwierzęta zostały uwięzione w pasie zieleni dzielącym Berlin Wschodni od Zachodniego. Przebywały tam aż do zburzenia muru w 1989 roku, uczestnicząc w kolejnych wydarzeniach historycznych. Tym sposobem berlińskie króliki podzieliły los ówczesnych mieszkańców NRD, którzy w izolacji od świata wiedli niepewny żywot pod okiem komunistycznej władzy.Podczas pobytu w zakładzie poprawczym młody wrażliwy chłopak, Daniel ( Bartosz Bielenia ), przechodzi głęboką przemianę duchową. Marzy o tym, żeby zostać księdzem, ale z zasądzonym wyrokiem nie ma szans na dostanie się do seminarium duchownego. Jednak gdy zostaje zwolniony warunkowo z poprawczaka, zamiast do nakazanej pracy w stolarni udaje się do niewielkiej parafii, gdzie pod nieobecność proboszcza postanawia spełnić swoje marzenie. Przyjdzie mu zmierzyć się z zadrą, która tkwi w miejscowej ludności po przebytej tragedii. Film osnuty na prawdziwych wydarzeniach dotyka uniwersalnych i ponadczasowych problemów związanych z duchowością człowieka, wiarą, poszukiwaniem właściwego wymiaru i sensu religii, potrzebą dokonywania w życiu istotnych przewartościowań oraz z podziałami społecznymi.Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w " Zimnej wojnie " rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. W rolach głównych Tomasz Kot