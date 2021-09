"Bodyguard" gotowy do służby w remake'u

Getty Images © Jim Spellman



To musi się kiedyś wydarzyć (i kilka razy prawie się wydarzyło). Powstający od bitej dekady remake " Bodyguarda " z Whitney Houston Kevinem Costnerem jednak powstanie. Scenarzystą projektu Warner Bros. został właśnie nominowany do nagrody Tony dramaturg Matthew López.Oryginał z 1992 roku opowiada historię doświadczonego ochroniarza, który zostaje wynajęty do czuwania nad niesforną gwiazdą popu. Pomimo różnicy charakterów para zakochuje się w sobie. Tymczasem wynajęty zabójca szykuje zamach na życie piosenkarki. Remake ma powtarzać ów fabularny schemat, lecz, oczywiście, dostosowywać go do nowych czasów.Kto wcieli się w główne role? Na takie informacje póki co zbyt wcześnie. Kiedyś z projektem wiązano Tessę Thompson Chrisa Hemswortha . Później - Cardi B Channinga Tatuma . Jak myślicie, kto dziś ma największe szanse?zarobił na całym świecie ponad 400 milionów dolarów i okazał się ponadczasowym hitem oraz żywą klasyką melodramatu. Zgarnął dwie oscarowe nominacje za piosenki "Run to You" oraz "I Have Nothing", a także...aż 7 nominacji do Złotych Malin.