"Bridgertonowie": Netflix przerywa zdjęcia. Powód? Covid

Po tym jak kolejna osoba pracująca przy produkcji uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19, Netflix zdecydował się przerwać zdjęcia do drugiego sezonu serialu " Bridgertonowie ". Podobna sytuacja miała miejsce w czwartek – wówczas wstrzymano prace na 24 godziny.Nie podano do informacji, czy chodzi o członka obsady czy o kogoś z ekipy, ponieważ jednak zdjęcia zostały zawieszone na czas nieokreślony, spekuluje się, że zachorował któryś z aktorów. Ktokolwiek to jest, przebywa obecnie w izolacji. Producenci ustalają harmonogram bezpiecznego powrotu na plan, dużym utrudnieniem może być dla nich rozwijający się w Wielkiej Brytanii wariant Delta koronawirusa. Bridgertonowie " to jeden z największych hitów Netfliksa. Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.