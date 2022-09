"Buzz Astral" już na DVD

Dodatki specjalne:

Disney i Pixar przedstawiają animację " Buzz Astral " – niezwykłą historię bohatera, który zainspirował powstanie legendarnej zabawki. Podążaj w przestworza ze Strażnikiem Kosmosu, grupą ambitnych rekrutów oraz kocim robotem Kotexem i przeżyj międzygalaktyczną przygodę! Premiera filmu na DVD miała miejsce 12 września.Wszyscy lubimy oglądać dobrego bohatera – kogoś, kogo można podziwiać i komu można kibicować. Uwielbiani przez nas bohaterowie pokonują przeszkody nie do pokonania, aby ocalić świat, a najlepsi z nich, ci którzy żyją jeszcze na długo po tym, jak ich filmy trafią na duży ekran to bohaterowie, którzy są w głębi duszy najbardziej ludzcy. Mają swoje wady i trawią ich lęki – właśnie dlatego możemy się z nimi całkowicie utożsamiać, nawet kiedy ostatecznie wzniosą się na wyżyny wielkości.Buzz Astral jest właśnie takim bohaterem – de facto, to fenomen wielkiego ekranu, który stał się inspiracją dla linii zabawek. To właśnie chcieli osiągnąć filmowcy tworząc postać do filmu " Toy Story " wyprodukowanego przez Pixar Animation Studios w 1995 roku. W tej historii Buzz Astral – zabawka – znalazł się w centrum uwagi jako zupełnie nowy, bardzo pożądany gadżet, który wygrał rywalizację z nakręcanym szeryfem – Chudym – o miano ulubionej maskotki Andy'ego. Minęło ponad 20 lat i reżyser Angus MacLane , twórca od lat związany ze światem Toy Story, autor krótkometrażówek " Toy Story: Zestaw pomniejszony " i " Toy Story: Horror " zadał sobie pytanie: jaki film mógł sprawić, że Andy zapragnął posiąść fantastyczną figurkę dysponującą laserami, ciosem karate i aerodynamicznymi kosmicznymi skrzydłami?– mówi reżyser.Fabuła filmu jest więc efektem długiego namysłu i analizy kina gatunkowego tego okresu.– mówi MacLane Kreacja postaci z jednej strony doskonale znanej widzom z serii " Toy Story ", z drugiej zupełnie niepoznanej tak naprawdę, stanowiła dla twórców ciekawe wyzwanie.– mówi producent wykonawczy Andrew Stanton W animacji " Buzz Astral ", nieoczekiwanie na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie czasu. Kiedy w wyniku błędu pilota cała załoga zostaje uwięziona na obcej planecie, a Buzz Astral podejmuje kolejne próby rozwiązania problemu i sprowadzenia wszystkich na Ziemię, czas dosłownie przyspiesza, a życie przechodzi mu koło nosa. Z każdym lotem próbnym, w którym stara się uzyskać hiperprędkość przy pomocy kolejnych wersji paliwa, główny bohater doświadcza dylatacji czasu. Początkowy, czterominutowy lot testowy Buzza trwa na planecie T'Kani Prime cztery lata, a z każdym kolejnym efekt ten pogłębia się. Życie zaczyna uciekać, a wraz z nim jego przyjaciele. Alisha i pozostali członkowie załogi żyją własnym życiem – realizują swoje zainteresowania, zakładają rodziny, starzeją się, a Buzz praktycznie się nie zmienia. Uzasadnienie naukowe tego zjawiska jest skomplikowane, ale bohater podsumowuje je prostymi słowami: "im szybciej lecę, tym dalej brnę w przyszłość. Rozumiem".– kontynuuje MacLane Jak dodaje producentka Galyn Susman Ale " Buzz Astral " to nie tylko fantastyczna, wystylizowana opowieść animowana o kosmicznym bohaterze. Jest tutaj również sporo miejsca na wprowadzenie nowych, nieznanych do tej pory postaci, wśród których nieoczekiwanie najwierniejszym sprzymierzeńcem okazuje się być Kotex – kot-robot, podarowany jako pomoc w emocjonalnej adaptacji do rzeczywistości, a który w ciągu całej opowieści potrafi najmocniej zaskoczyć widza, jak i samego bohatera. W dalszej części filmu poznajemy w końcu również znanego nam z " Toy Story 2 " wielkiego przeciwnika naszego bohatera – Zurga. I to dopiero tutaj dowiadujemy się w końcu na czym polegał ich konflikt.Film " Buzz Astral " zadebiutował w polskich kinach 17 czerwca 2022 roku. Obejrzało go prawie 300 tysięcy widzów. Już 12 września zadebiutuje na DVD.Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: