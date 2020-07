"Candyman", "Noc oczyszczenia 5" z nowymi datami. Kiedy premiery?

Wczoraj Universal Pictures zaprezentował pierwszy teaser horroru " Halloween Kills ". Była to słodko-gorzka chwila, bowiem prezentacji scen z filmu towarzyszyła informacja o rocznym opóźnieniu premiery. Zamiast w październiku tego roku " Halloween Kills " trafi do kin w październiku 2021 roku, czyli wtedy, kiedy pierwotnie miało wejść " Halloween Ends ", które teraz pojawi się też rok później, w październiku 2022 roku.Nie są to jedyne zmiana w kalendarzu premier. " The Forever Purge ", czyli piąta (prawdopodobnie ostatnia) część cyklu " Noc oczyszczenia ", także trafi do kin z rocznym opóźnieniem. Pierwotnie film miał trafić do kin w ten weekend. Teraz Universal planuje premierę na lipiec 2021 roku.Ze znacznie mniej radykalną zmianą daty premiery mamy do czynienia w przypadku horrory " Candyman ". Ten film opóźni się o trzy tygodnie, zajmując miejsce zwolnione przez " Halloween Kills ". Amerykanie zobaczą go 16 października. Trzeba jednak pamiętać, że jest to już kolejna zmiana daty wejścia do kin " Candymana ". Horror pierwotnie miał się pojawić na początku czerwca.A poniżej przypominamy świeży teaser " Halloween Kills " dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć.