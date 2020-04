"Candyman" będzie straszył później, niż planowano

Powtarzanie jego imienia przed lustrem nic nie da:dołącza do coraz większej grupy filmów z przesuniętą premierą. Horror miała trafić do kin 11 czerwca. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej znamy nową datę jego debiutu.Horror wyprodukowało studio MGM, a za dystrybucję odpowiada Universal. Ta druga wytwórnia opóźniła już premiery trzech innych dużych tytułów - są tooraz. Przy okazji z grafika premier wykreślono musical- bez podania nowej daty premiery.W przypadkuujawniono jednak nowy planowy termin: to 25 września. Horror przejął tym samym datę premiery komedii, która chwilowo trafiła do niebytu.Film jest "duchowym sequelem"z 1992 roku. Zainspirowała go miejska legenda o tytułowym zabójcy, który pojawia się, kiedy ktoś pięciokrotnie powtórzy jego imię przed lustrem. Bohaterem nowej wersji ma być artysta ( Yahya Abdul-Mateen II ), który wykorzystuje historię Candymana jako inspirację do swojej sztuki, ale powoli zaczyna wariować.Reżyseruje Nia Da Costa , a współscenarzystą i producentem filmu jest Jordan Peele