Znamy tytuł piątej "Nocy oczyszczenia"

"The Hollywood Reporter" ujawnił, że piąta część kasowego cyklu dreszczowcówbędzie nosić tytułFabuła przedsięwzięcia trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że film będzie się rozgrywał z dala od wielkiej metropolii.Akcja serii toczy się w niedalekiej przyszłości. Nowy ustrój polityczny zwany "The New Founding Fathers of America" stara się kontrolować epidemię przemocy i przestępczości poprzez tzw. Czystkę. Gwarantuje ona obywatelom, że raz do roku przez 12 godzin morderstwo staje się całkowicie legalne.Dotychczasowe cztery filmy zarobiły na całym świecie 458 milionów dolarów. Cykl doczekał się również spin-offu w postaci serialu telewizyjnego.Premierę piątej części zaplanowano na lipiec. Scenariusz napisał twórcy serii James DeMonaco , a za kamerą stanął Everardo Gout . W obsadzie znaleźli się Leven Rambin Cassidy Freeman oraz Tenoch Huerta.