"Ciche miejsce 2" i "Top Gun 2" dopiero w 2020 roku

Paramount Pictures uaktualniło kalendarz premier na najbliższe lata. Najważniejszą informacją jest oficjalnie wprowadzenie do zapowiedzi horroru. Obraz wejdzie do amerykańskich kin 15 maja 2020 roku. Będzie więc walczyć o widza jednocześnie z filmem Warner Bros.Szczegóły kontynuacjinie są na razie znane. John Krasinski przygotowuje właśnie scenariusz. Oficjalnie projekt nie ma reżysera. Część pierwszą nakręcił sam Krasinski Dramatyczna zmiana nastąpiła w planach dotyczących premiery widowiska. Obraz miał wejść do kin w lipcu 2019 roku. Teraz studio ogłasza, że film zobaczymy rok później. Amerykańska premiera wyznaczona została na 26 czerwca 2020 roku.Teoretycznie datę tę już jakiś czas temu zarezerwował Fox na ekranizację Marvela. Biorąc pod uwagę, że będzie to już po przejęciu studia przez Disneya, jest prawdopodobne, że obecne komiksowe plany wytwórni zostaną przez Marvel Studios mocno zrewidowane.Powodem aż tak wielkiego opóźnieniajest potrzeba czasu, by perfekcyjnie nakręcić sceny wyczynów lotniczych. Tak w każdym razie twierdzi portal Deadline.