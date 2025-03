"Cities: Skylines" ma 10 lat. Są prezenty dla graczy!

10 lat budowania miast. Jakie prezenty dla graczy ma Paradox?

to nowoczesne podejście do tematu klasycznych symulatorów miejskich. Gra wprowadza nowe elementy rozgrywki, by gracz poczuł emocje i trud związany z tworzeniem prosperującego miasta, równocześnie rozwijając już istniejące i powszechnie przyjęte założenia związane z budową wirtualnych miast. Stworzona przez autorów serii "Cities in Motion", gra może pochwalić się znakomicie zrealizowanym systemem transportu. Istnieje również możliwość tworzenia modów, dzięki czemu będziesz mógł dopasować grę do swojego stylu rozgrywki, co stanowić będzie świetną przeciwwagę dla złożonej i wymagającej symulacji. Jedynym ograniczeniem jest tylko twoja wyobraźnia – przejmij więc kontrolę i sięgnij gwiazd!Z okazji 10-lecia gryParadox wypuści(zawierający 2 creator packs oraz radio station), jak również(zawierający bezpłatny patch celebrujący 10-lecie gry oraz dynamiczne parki, których wygląd będzie zależał od tego, jakie dodatki ma zainstalowane gracz).Z koleiParadox wypuści(zawierający 3 creators packs i 3 radio stations) oraz(zawierający darmowy patch z parkami i budynkami urodzinowymi).Paradox opublikował również urodzinowe wideo, które znajdziecie poniżej.