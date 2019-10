"Cloak & Dagger" kolejnym skasowanym serialem Marvela

3 2 1



Stacja Freeform ogłosiła, że nie będzie trzeciego sezonu serialu. Jest to kolejny w ostatnim czasie projekt telewizyjny inspirowany komiksami Marvela, który trafił do kosza.Decyzja o kasacji serialu nie jest niespodzianką. Po dobrze przyjętym pierwszym sezonie, kontynuacja nie przyciągnęła widzów. Oglądalność drugiej serii spadła prawie o połowę. Dodatkowo Marvel Television jest w trakcie reorganizacji związanej z zapowiedzią odejścia jej szefa Jepha Loeba , co następuje po awansie Kevina Feige'a na dyrektora kreatywnego całego Marvela.Tandy Bowen to nastolatka na gigancie - dziewczyna z dobrego domu, która postanawia uciec od rodzinnych problemów. Tyrone Johnson jest nieśmiałym czarnoskórym studentem, pragnącym za wszelką cenę osiągnąć coś w życiu i wydostać się z nizin społecznych. Przypadkowe spotkanie na młodzieżowej imprezie zmienia ich życie. Gdy Tandy kradnie Tyrone'owi portfel, ten rusza za nią w pogoń. Zatrzymanie młodocianej złodziejki kończy się jednak inaczej niż można byłoby się spodziewać. Ich wspólny dotyk wyzwala tajemniczą i potężną moc, której genezy nie są w stanie na razie zrozumieć. Wiedzą tylko jedno: łącząc swoje umiejętności, są zdolni osiągnąć wszystko. Nawet w Nowym Orleanie, gdzie podziały rasowe oddziałują mocniej niż gdziekolwiek indziej. Kontrolująca światło Tandy i Tyrone posiadający niezwykłą zdolność zalewania innych ciemnością, zaczynają współpracować. Tworzą niesamowity duet nastoletnich superbohaterów.