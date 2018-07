"Creepshow" doczeka się telewizyjnej wersji

3 2 1



Legendarny charakteryzator oraz producent wykonawczy Greg Nicotero przygotowuje serial inspirowany klasyczną antologią grozyProjekt powstaje dla serwisu streamingowego Shudder. Tak jak filmowy pierwowzór będzie składał się z krótkich, niepowiązanych ze sobą historii, w których horror idzie pod rękę z czarną komedią. Premierę zaplanowano na 2019 rok.Zrealizowany w 1982 roku oryginalny(znany w Polsce także jako "Koszmarne opowieści") to wspólne dzieło reżysera George'a Romero oraz pisarza Stephena Kinga . Film był hołdem dla komiksowych horrorów z lat 50. w stylu "Opowieści z krypty" i "House of Mystery". Jego bohaterami byli m.in. mężczyzna, który wstaje z grobu, by w dniu urodzin odwiedzić córkę, a także zdradzony mąż mszczący się w okrutny sposób na żonie i jej kochanku.