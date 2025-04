"Cronos: The New Dawn" – Bloober Team prezentuje pierwszy zwiastun rozgrywki

Zobacz zwiastun "Cronos: The New Dawn

W Cronosie gracze wcielą się w Podróżnika — agenta tajemniczego Kolektywu, który przybywa z dystopijnej przyszłości do miejsca zwanego Nowym Świtem (inspirowanego Nową Hutą), by uratować wybrane osoby przed nadchodzącą apokalipsą. Co ciekawe, rozgrywka toczy się zarówno w przeszłości, jak i w postapokaliptycznej wersji tej samej lokacji, zniszczonej przez katastrofalne zjawisko zwane Zmianą.Jednym z najbardziej intrygujących elementów gry jest nowatorska mechanika MERGE, której działanie doskonale obrazuje hasło z trailera: “Don’t Let Them Merge”. Pokonani przeciwnicy — groteskowe, zniekształcone potwory zwane Osieroconymi — mogą bowiem powrócić do życia, jeśli gracz nie spali ich ciał. Niezniszczone zwłoki zostają wchłonięte przez inne potwory, prowadząc do ich ewolucji: zyskują nowe zdolności, stają się szybsze, silniejsze i jeszcze bardziej przerażające.— “” — mówi Jacek Zięba, Co-director i producent gry.Wojciech Piejko, współreżyser i główny projektant, dodaje: “Proces Merge całkowicie zmienia gameplay, wprowadzając nową jakość do strategii walki. Trzeba myśleć nie tylko o tym, jak pokonać przeciwnika, ale też jak zapobiec jego powrotowi w jeszcze potężniejszej formie.”Zwiastun prezentuje także brutalistyczną architekturę zaburzoną przez anomalie, tajemnicze postacie z własnymi motywacjami, nowe rodzaje broni oraz mroczne, niepokojące lokacje. Całości klimatu dopełnia wyjątkowa ścieżka dźwiękowa autorstwa Arkadiusza Reikowskiego, stworzona we współpracy z polsko-ukraińskim zespołem indie folkowym Zazula. Utwór łączy tradycyjne wokale z eterycznym brzmieniem synth horroru, budując gęstą, niepokojącą atmosferę. Cronos: The New Dawn " zadebiutuje w 2025 roku na Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC.