"Czas krwawego księżyca": Scorsese broni Brendana Frasera

W najnowszym filmie nestora światowego kina,Według Scorsesego , był to fantastyczny wybór do tej roli. Według części widzów i krytyków natomiast, Fraser, choć pojawia się dopiero w końcówce 3,5-godzinnego filmu, stara się go "ukraść" i robi to w wyjątkowo dziwaczny sposób. Według nich,W odpowiedzi na te zarzuty Scorsese powiedział portalowi LADBible: "Podziwiałem go od lat i cóż, przyznam, że wspaniale nam się pracowało.To było doskonałe".A Wy, jak myślicie? Podobała Wam się rola Brendana Frasera Czas krwawego księżyca " jest dramatem w reżyserii Martina Scorsesego na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Erikiem Rothem . Fabuła została oparta na bestsellerowym reportażu znanym w Polsce pod tytułem "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" autorstwa Davida Granna . Historia w niej przedstawiona opowiada o serii morderstw w latach 20. XX wieku popełnionych po odkryciu ropy naftowej na ziemiach zajmowanych przez plemię Osagów.