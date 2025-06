Córka Luca Bessona powraca w najnowszym sezonie "Emily w Paryżu"

Zwiastun serialu "Emily w Paryżu"

Aktorka, prywatnie córka francuskiego reżysera Lucy Bessona , dołącza do obsady najnowszego sezonu " Emily w Paryżu " wraz z Philippine Leroy-Beaulieu Thalia Besson wciela się w Genevieve, jedną z antagonistek w serialu. Amerykańsko-francuska pasierbica Sylvie jest absolwentką NYU, która przeprowadziła się do Paryża w sezonie 4. i została zatrudniona w Agence Grateau, gdzie Emily wzięła ją pod swoje skrzydła. Ale Geneviève nie jest tak niewinna, jak się wydaje, i wkrótce zaczyna próbować kraść klientów i uwodzić chłopaka Emily, Gabriela. Ten ostatecznie odrzuca Geneviève i próbuje odzyskać Emily, która w międzyczasie przeprowadziła się do Włoch. Sezon 4. kończy się, gdy Gabriel zaskakuje tytułową bohaterkę, pojawiając się w progu jej nowego mieszkania w Rzymie.Zdjęcia do sezonu 5. rozpoczęły się w maju w Rzymie. Do stolicy Francji twórcy powrócili kilka tygodni temu. Akcja nowych odcinków zaczyna się kilka dni po zakończeniu 4. sezonu. Emily osiedla się w Wiecznym Mieście, aby zarządzać włoskim biurem Agence Grateau i spędzać czas z Marcellem, czarującym i pewnym siebie dziedzicem rodzinnej firmy kaszmirowej.