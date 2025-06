Gwiazda serialu "Wikingowie" zagra w thrillerze Netfliksa

O czym opowie "Unabom"?

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami film pokaże transformację Teda Kaczyńskiego ( Tremblay ) z cudownego dziecka Harvardu w niesławnego Unabombera. Amerykański matematyk i terrorysta przeprowadził serię zamachów bombowych w USA w latach 1978-95. Poddawany kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym prowadzonym przez profesora Henry’ego Murraya ( Crowe ) Kaczynski po latach musi zmierzyć się z traumatyczną przeszłością. Wychodzi ona na jaw podczas obławy prowadzonej przez agentkę FBI Joanne Miller ( Woodley ). Alexander Ludwig to kanadyjski aktor znany najlepiej z serialu " Wikingowie " i pierwszej części " Igrzysk śmierci ". Ostatnio mogliśmy go oglądać w takich produkcjach jak " Bad Boys: Ride or Die ", " Earth Abides " oraz " Naznaczeni ".