Scarlett Johansson tłumaczy się z pocałunków z Jonathanem Baileyem na premierze "Jurassic World"

Scarlett Johansson: Mam w sobie mnóstwo miłości

Getty Images © Taylor Hill

Zachowanie pary aktorów stało się w ostatnim czasie gorącym tematem. O zażyłość Johansson Baileya zapytał też w programie "Today" stacji NBC amerykański dziennikarz Craig Melvin. Gwiazda " Odrodzenia " wyraźnie rozbawiona sytuacją odpowiedziała: Johansson podkreśliła też, że nawet się nie dziwi zainteresowaniem prasy i mediów tym niewinnym wyrazem sympatii dla swojego partnera z planu:Po czym dodała zalotnie:Na koniec rozmowy, kiedy w studiu pojawił się zmechanizowany mały dinozaur, Johansson namówiła samego prowadzącego, by pocałował animatroniczne stworzenie, co miało też podkreślić żartobliwość jej pocałunków z Baileyem.Johansson nie kryje, że stara się o rolę w uniwersum " Jurassic World " już od 15 lat, a kiedy dowiedziała się, że powstaje odsłona z kobietą w roli głównej, poczuła, że musi zdobyć tę rolę:– wspomina. Właśnie kręciłam "Eleanor" (" Eleanor the Great " – reżyserki projekt Johansson , przyp. red.),Pięć lat po wydarzeniach z " Jurassic World: Dominion " ekspedycja wyrusza w odizolowane rejony równikowe, by pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Ich celem jest przełomowe odkrycie z zakresu medycyny, które może zmienić świat.