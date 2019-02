"Czy boisz się ciemności?" nie trafi do kin w tym roku

Na stronach Filmwebu pisaliśmy o planach studia Paramount dotyczących realizacji filmu. Kinowa wersja serialu stacji Nickelodeonmiała trafić do kin w październiku. Jak się jednak okazuje, nie trafi. Studio zaktualizowało plany dystrybucyjne i dla tego tytułu nie ma w nich (na razie) miejsca.Nadawany w latach 90. oryginał był antologią. W każdym odcinku grupa nastolatków nazywających siebie Bractwem Północy opowiadała przy ognisku w lesie straszne historie. Pojawiały się w nich m.in. wampiry i kosmici. Kinowa wersja opowie zupełnie nową historię.Paramount wprowadził za to do planów film. Planowana od wielu lat kinowa wersja popularnej bajkitrafi do amerykańskich kin w listopadzie 2020 roku. Obraz wyreżyseruje Walt Becker.Termin ten wcześniej należał do. Teraz Paramount zamierza ten film wprowadzić pod koniec stycznia 2021 roku.