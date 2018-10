"Delegacja" wygrywa 34. Warszawski Festiwal Filmowy

Poznaliśmy laureatów 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zwycięzcą konkursu międzynarodowego okazała się albańskaPaździernik 1990, reżim komunistyczny w Albanii próbuje utrzymać władzę. Do Tirany przybywa europejska delegacja, która ma monitorować wdrażanie przez rząd reform — warunek wstępny przyjęcia Albanii do OBWE. Potajemnie, z odległego więzienia do stolicy, zostaje przywieziony Leo. Siedzi jako więzień polityczny od 15 lat. Teraz stał się dla władzy niezwykle cenny. Europejskiej delegacji przewodniczy szkolny kolega Leo. Ma sprawdzić postępy w zakresie ochrony praw człowieka w Albanii. Leo mógłby go przekonać, że wszystko jest w porządku. Jednak nic nie idzie zgodnie z planem władz., reż. Bujar Alimani (Albania)(Rumunia/Francja)aktorka Martina Apostolova w filmie(Bułgaria), reż. Sergio Umansky Brener (Meksyk)reż. Nikos Labôt (Grecja/Francja/Serbia)reż. Dae-gun Jung (Korea Płd.) /, reż. Zhenyu Sun (Chiny)reż. Denis Parrot (Francja)reż. Juuso Laatio Jukka Vidgren (Finlandia), reż. Johan Karrento (Estonia/Finlandia)reż. Yuxi Cui (Chiny)