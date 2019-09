Rodzinny weekend filmowy na WFF

"Mój dziadek jest kosmitą" reż. Marina Andree Škop

"Dimitri i zabawna niespodzianka" reż. Agnès Lecreux

"Hugo i Holger" reż. Teddy Halkier Kristiansen

Fahim miał osiem lat, gdy musiał wyjechać z rodzinnego Bangladeszu. Wraz z ojcem przybył do Paryża, a ratunkiem przed bezdomnością i trudnościami życia okazały się wyjątkowe umiejętności Fahima. Chłopiec świetnie grał w szachy. Kiedy udało się przedstawić go jednemu z najlepszych trenerów szachowych we Francji, los Fahima się odmienia. Trener zaczyna uczyć chłopaka i daje mu poczucie sensu. Potyczki na szachownicy będą odzwierciedlać zarówno zwycięstwa, jak i porażki na drodze do normalnego życia. Oparta na faktach, poruszająca historia Fahima Mohhamada, szachowego mistrza Francji. Opowieść o młodym człowieku, który mimo ponurych realiów rzekomo opiekuńczego państwa, dzięki determinacji ojca, życzliwości nieznajomych i własnej odwadze, odnosi sukces. Film dla dzieci od 10 lat.W Gadgetville mieszka suczka Lotte. Właśnie urodziła się jej młodsza siostrzyczka Roosi. I jak to u piesków bywa, szybko jest gotowa, żeby poznawać świat. Siostry nie potrafią usiedzieć ani chwili w spokoju. Są ciekawe wszystkiego, co je otacza i niesamowitych przygód, jakie na nie czekają. W miasteczku zjawiają się naukowcy – szop Karl i ryba Viktor. Przyjeżdżają na wielki konkurs poszukiwaczy pieśni ludowych. Główna nagroda przypadnie temu, komu uda się nagrać pieśń śpiewaną przez mitycznego, ziejącego ogniem smoka. Każdy uczestnik konkursu chce go znaleźć. Jest w końcu przedstawicielem najstarszego żyjącego na świecie gatunku zwierzęcia. Lotte i Roosi postanawiają, że pomogą naukowcom. I tak rozpoczyna się ich niesamowita, pełna niespodzianek podróż. Po drodze spotkają wiele sympatycznych i przedziwnych postaci. Trzeci film o przygodach uwielbianej przez dzieci suczki Lotte. Film dla dzieci od 5 lat.W jednej chwili życie 11-letniej Uny wywraca się do góry nogami. Jej ukochany dziadek zostaje porwany przez kosmitów. Dziewczynka odkrywa, że jej dziadek sam jest kosmitą. Jego statek rozbił się na Ziemi dawno temu. Okazuje się, że pilot tego statku – mały, zrzędliwy robot – wciąż tu jest. Una z robotem łączą siły i postanawiają wspólnie odszukać i uratować dziadka. Mają na to niecałą dobę. Racjonalna logika robota w połączeniu z emocjami i bezinteresowną miłością Uny stanowią mieszankę doskonałą. Ich niezwykła przygoda doprowadzi do zawiązania nowej przyjaźni. Film o prawdziwym człowieczeństwie, miłości i znaczeniu przyjaźni, nad którym unosi się spielbergowski duch przygody z odrobiną cyberpunka. Film dla dzieci od 9 lat.Opowieść o małym Bobo, który był najmniejszym małym chłopcem na świecie. Jego największym marzeniem było nie być aż tak małym, dlatego pewnego dnia Bobo wyszedł w deszcz, aby urosnąć...Dimitri to mały ptaszek z północnej Europy, który wylądował na afrykańskiej równinie Ubuyu. Każdego dnia uczy się przezwyciężać swój strach i odkrywa świat pełen niespodzianek. Doświadczenie bycia innym w Ubuyu jest wartością, którą będzie dzielił z żyrafą Makebą, zebrą Oko i surykatką Pili.W pewnym prastarym lesie żyje pierwotna rodzina. Mama jest surowa, ponura i gwałtowna. Chce tylko żeby cała rodzina była zdrowa i miała co jeść. Wszystko się zmienia, gdy jej syn przyprowadza do domu zwierzątko...Po rozbiciu się na nieznanej planecie podróżnik kosmiczny zaczyna naprawiać swój statek. Nie wie jeszcze, że czeka go niezwykłe i zaskakujące spotkanie...Hugo jest chłopcem ze słabym wzrokiem i wielkim marzeniem: bardzo chciałby mieć psa. Jego marzenie się spełnia, kiedy poznaje Holgera. Holger w rzeczywistości jest małym słoniem, ale Hugo widzi w nim dużego, kochanego szczeniaka.Matilda nie może zasnąć, więc zaczyna bawić się swoją nocką lampką. W pewnym momencie żarówka w lampce wypala się, pogrążając Matildę w ciemności. Dziewczynce szybko udaje się przezwyciężyć strach i przy użyciu latarki zaczyna zwiedzać swój pokój. W nowym świetle odkrywa całą magię nocy.Historia podróży samotnego pingwina, usiłującego znaleźć orzeźwienie w bardzo gorącą i słoneczną niedzielę na Biegunie Południowym.Samotny lis postanawia zostać ojcem świeżo wyklutego pisklęcia. Ze skrzyżowania ich dróg powstaje rodzina, którą są do momentu, aż los nie przypomni bohaterom, jakie życie jest im przeznaczone.