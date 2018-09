34. Warszawski Festiwal Filmowy: Wolny Duch

Dobrze wiemy, że od dawna czekacie na ujawnienie tytułów jednej z Waszych ulubionych sekcji - filmów niepokornych, szalonych, dzikich, fascynujących i niezapomnianych. A więc oto są, przedstawiamy 16 obrazów, które zmienią Wasz świat.*UWAGA! PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW RUSZA JUŻ 4 PAŹDZIERNIKA!*W ramach wypowiedzianej przez rząd Filipin wojny z handlarzami narkotyków, jednostka specjalna policji rozpoczyna operację obławy na Abla, głównego dystrybutora metamfetaminy. W slumsach Manili między policją a ludźmi Abla dochodzi do strzelaniny. Zanim na miejscu pojawią się śledczy jeden z policjantów i jego informator znikają z miejsca akcji z pieniędzmi i narkotykami. To początek wydarzeń, w których obaj ryzykują życie swoje i swoich rodzin. Trzymający w napięciu filipiński thriller. Film miał premierę na festiwalu w San Sebastián.Kryminalny thriller i film drogi, opowiadający o prawdziwej historii filipińskiego gangu Kuratong Baleleng i jego upadku w latach dziewięćdziesiątych. Jest rok 1995, Manila w milczeniu przegniła do samych korzeni. Dzięki dobrze zorganizowanemu syndykatowi zbrodni przestępcy mogą swobodnie spacerować po ulicach w dzień, lub dwa dni po aresztowaniu. Tak byłoby i w przypadku czterech niereformowalnych przestępców, gdyby nie trafili na równego sobie, niewidzialnego przeciwnika. Lepiej nie siadać do stołu, przy którym bogowie grają w kości. Razem z "Bambusowymi psami", ruszamy w upiorną podróż ulicami Mondomanila, w której tak pomagają, jak szkodzą niewidzialne siły. Kryminał bez zbrodni. Czterej przestępcy, czterech gliniarzy w furgonetce. Najdłuższa jazda w ich życiu.Portugalczyk Diamantino — światowej sławy gwiazda futbolu — kończy karierę w niełasce. Szukając nowego zajęcia, wyrusza w deliryczną odyseję, podczas której konfrontuje się z neofaszyzmem, uchodźcami, genetyczną modyfikacją i poszukiwaniem źródła geniuszu. Groteskowe spojrzenie na współczesne globalne problemy; na świat, w którym bogowie zostali zastąpieni piłkarzami. Film, który łączy kicz ze sztuką, surowość taśmy 16 mm z wzniosłością cinemascopu, a kompozycje Wagnera z elektroniką grupy Snap! Ogłoszony najbardziej niezwykłym wydarzeniem na tegorocznym festiwalu w Cannes, na którym otrzymał główną nagrodę Tygodnia Krytyki oraz Palm Dog Grand Jury Prize za "pluszowe szczeniaki".Turo ma 25 lat i mieszka w małej wiosce na północy Finlandii. Jego jedyną pasją jest śpiew w metalowym zespole Impaled Rektum. Panowie grają razem od 12 lat i nigdy nie dobrnęli do zagrania koncertu. Pewnego dnia odwiedza ich szef wielkiego metalowego festiwalu z Norwegii. Członkowie zespołu podejmują decyzję – teraz albo nigdy. Kradną furgonetkę, zabierają perkusistę ze szpitala psychiatrycznego i ruszają na festiwal. Zanim jednak dojdzie do pierwszego w ich życiu występu przed publicznością czekają ich przygody z fińską policją, norweską armią i osławioną jednostką "Delta". Szalona komedia o zespole, który jest prawdopodobnie jednym z ostatnich bastionów szczerej, bezkompromisowej miłości do muzyki metalowej w Finlandii.Gilda i Otavio są zamożnym małżeństwem. Korzystają z życia, mieszkają w okazałej willi z basenem i prywatną plażą u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. Mają jednak swoje tajemnice. Na regularnych spotkaniach lokalnego tajnego klubu uprawiają dziki, wyuzdany seks i kosztują najlepszych, podawanych na dziesiątki sposobów dań z mięsem. Ludzkim. To właśnie specjalność elitarnego, tajnego Klubu Kanibali, do którego należy miejscowa śmietanka towarzyska, wpływowi politycy i biznesmeni. Makabryczna, zabawna i szalona satyra na cynizm brazylijskich elit. Zamknięci w wieży z kości słoniowej przekonani o swojej bezkarności będą musieli zmierzyć się z rzeczywistością.Czarna komedia, która dowodzi, że pierwszą żywą istotą w kosmosie wcale nie była suczka Łajka, ale Lajko — Węgier na co dzień zajmujący się opryskiwaniem roślin. Jest rok 1957, Związek Radziecki decyduje przyznać Węgrom zaszczyt wystrzelenia na orbitę okołoziemską pierwszego człowieka. Najbardziej odpowiednim kandydatem okazuje się nie kto inny jak cichy i spokojny Lajko, pierwszy na Węgrzech – a może i na świecie – Cygan, który został pilotem. Mężczyzna od dziecka był zafascynowany gwiazdami i niezbadanymi przestrzeniami kosmicznymi. Nie może uwierzyć w swoje szczęście. Nie zna jednak zaplecza swojej kandydatury.W kalifornijskim mieście Merced funkcjonuje społeczność zakonna The Sisters of the Valley. Siostry prowadzą plantację marihuany, z której wytwarzają m.in. maści i nalewki sprzedawane w sklepie internetowym. Nie są związane z żadną religią. Oddają się medycznej uprawie marihuany pozostając w zgodzie z Matką Ziemią i fazami księżyca. Chcą być niezależne, także od wpływów mężczyzn. Ich działalność jest nielegalna z racji wprowadzonego przez władze zakazu uprawy i sprzedaży marihuany. Siostry uznały nowe prawo za niemoralne i zgodnie ze swoją misją usiłują pomagać potrzebującym. Opowieść o najbardziej kontrowersyjnych siostrach zakonnych na świecie.Prowincjonalny policjant Cruz prowadzi dochodzenie w niezwykłej sprawie. W odludnym miejscu gdzieś w Andach zostają odnalezione zwłoki pozbawionej głowy kobiety. Pierwszym podejrzanym jest David – mąż kochanki Cruza, który trafia do szpitala psychiatrycznego. Za zbrodnię wini "Potwora", który objawił się w sposób brutalny i trudny do wytłumaczenia. Cruz odkrywa pewną tajemnicę związaną z geometrią krajobrazu i górskimi motocyklistami. W jego głowie przebrzmiewa mantra: Mrzyj, Monstrum, Mrzyj... Melancholijny horror z elementami fantasy miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes.Randal to drobny przestępca unieruchomiony na wózku inwalidzkim we własnym mieszkaniu Jest poważnie zadłużony u lichwiarza Emmiego, nie liczącego się z nikim socjopaty. Randal wie, że w obecnym stanie nie ma na to żadnych szans. Pojawia się szansa zdobycia pieniędzy, sprawa jednak nie jest prosta, a ryzyko ogromne... Trzymający w napięciu debiut reżyserski będący hołdem dla "Okna na podwórze" Hitchcocka.Film zmontowany z zamieszczonych w mediach społecznościowych nagrań, na których młodzi homoseksualiści, transseksualiści i biseksualiści dokonują coming outu. Denis Parrot: "W dzisiejszych czasach społeczeństwa zachodnie są coraz bardziej przyjazne homoseksualistom, jednak niewiele osób może sobie wyobrazić, jak to jest naprawdę doświadczać bycia innym w sferze seksualnej czy genderowej. Jak to jest wykraczać poza przyjęte normy – zarówno wewnętrznie, jak i społecznie. Wychodząc od osobistych uczuć wyrażanych przez nastolatki z całego świata, film prezentuje społeczny kontekst tego ważnego zjawiska, o którym wciąż mówi się za mało."Słynny psychoterapeuta Ruben Brandt cierpi z powodu nocnych koszmarów. Spowodowane są one przekazami podprogowymi, które otrzymał jako dziecko. By im zapobiec, zmuszony jest do ukradzenia 13 arcydzieł malarstwa z renomowanych muzeów i prywatnych kolekcji. Wspólnie z czterema swoimi pacjentami z powodzeniem rabuje Luwr, Tate, Uffizi, Ermitaż, MoMA... "Kolekcjoner" szybko staje się najbardziej poszukiwanym przestępcą na świecie. Nagroda za jego schwytanie wciąż rośnie, sięgając stu milionów dolarów. Towarzystwa ubezpieczeniowe powierzają rozwiązanie sprawy prywatnemu detektywowi Mikeowi Kowalskiemu. Animowany kryminał odwołujący się do najlepszych tradycji gatunku. Film będący głębokim ukłonem w stronę XX wiecznego kina od Griffitha i Eisensteina po Wendersa i Tarantino.Muzyk Alex Zhang Hungtai (tworzący jako Dirty Beaches) prowadzi koczowniczy tryb życia. Przychodzi czas, by odwiedzić porzucone na długie lata rodzime Hawaje. Walizka i saksofon to wszystko, co ma ze sobą. Sam nie do końca wie, czego szuka. Trafia do buddyjskiego B&B prowadzonego przez Akiko. Kobieta pokazuje mu piękno wyspy, opowiada o własnym życiu. W miarę rozwoju ich znajomości, Alex zaczyna czuć się na Hawajach coraz bardziej komfortowo. Opowieść o kosmopolicie bez korzeni, który podczas duchowej odysei odnajduje sam siebie i swoje miejsce na ziemi. Baśniowe kino, w którym wiara w duchy jest bardziej autentyczna niż świat rzeczywisty.Freddy Lim jest założycielem i wokalistą słynnej tajwańskiej blackmetalowej grupy Chthonic. Jednocześnie zasiada w tajwańskim parlamencie, w komisjach Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Jest członkiem koalicji ściśle współpracującej z pierwszą w historii Tajwanu kobietą prezydentem. Kamera przez rok towarzyszy muzykowi, śledząc jego poczynania, jako działacza, który opowiada się przeciw chińskiej polityce wobec Tajwanu i Tybetu. Jest aktywistą walczącym o prawa człowieka. Spotyka się z Dalajlamą, ale uczestniczy również w inauguracji prezydentury Trumpa, do którego ma wiele zastrzeżeń. Reprezentacyjny dyplomata, który czasem występuje na czele blackmetalowego zespołu. O dziwo, oba te światy bez problemów się łączą.Córka górnika Junpo jest poważnie chora i pilnie potrzebuje leczenia. Junpo jedzie do właściciela kopalni, w której pracuje, by odebrać od niego swoje pieniądze. Bez skutku. Nie mogąc zdobyć nigdzie pieniędzy na leczenie dziecka, zdesperowany Junpo porywa córkę swojego szefa. W tym samym czasie inne osoby zostają wplątane – czy to przez przypadek, czy intencjonalnie – w intrygę. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Ktoś straci życie, ktoś pójdzie do więzienia, ktoś będzie musiał uciekać przez całe życie. Wielowątkowa opowieść o zbrodni, wybaczeniu i miłości rozgrywająca się w zimowej scenerii chińskich gór.Kevyn Aucoin przyjechał do Nowego Jorku z Luizjany. Jednak zanim stał się TYM Kevynem Aucoinem, słynnym makijażystą supermodelek, największych gwiazd kina i muzyki pop, był poniewieranym z powodu swojej orientacji seksualnej chłopakiem z Południa. Rysowanie i malarstwo nie przynosiły mu ukojenia. Jego życie zmieniło się dopiero w Nowym Jorku. Świat mody i show-biznesu przyjął go i pozwolił rozwinąć swoje talenty. Kevyn stał się prekursorem rodzącej się techniki konturowania. Miał misję, by wszyscy czuli się piękni. Ze swoją energetyczną osobowością i talentem szybko stał się pożądanym makijażystą. Do dziś na ustach supermodelek i gwiazd z lat 80. i 90. gości uśmiech na jego wspomnienie. Kevyn Aucoin zmarł u szczytu sławy w 2002 roku. Miał 40 lat. Dokument o niezwykłym, pełnym pasji i skomplikowanym życiu jednego z najsłynniejszych na świecie makijażystów, o jego przedwczesnym odejściu i inspirującej wielu spuściźnie, którą po sobie zostawił.Portret Hawany podczas zawirowań w 2015 roku wywołanych zapowiedzią odwilży w relacjach Stanów Zjednoczonych z Kubą. Jednym z rezultatów tych przemian miało być wznowienie bezpośrednich połączeń promowych między krajami po ponad 50 latach. Z jednej strony zawieszenie w niepewności, z drugiej zamrożenie w czasie gdy jednocześnie mija on w zawrotnym tempie. Historie, które nie mogłyby się zdarzyć nigdzie indziej na świecie, z wyjątkiem "Absurdystanu" – Surrealistycznej Republiki Kuby.Więcej informacji na stronie www.wff.pl