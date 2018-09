34. Warszawski Festiwal Filmowy ujawnia program

ujawnił pełen program tegorocznej, 34. edycji. Wydarzenie rozpocznie się 12 października.Po Jerozolimie jeździ tramwaj, który zbliża mieszkańców zachodniej – izraelskiej i wschodniej – palestyńskiej części miasta. Wyrusza z miejsca, gdzie leżą najważniejsze cmentarze Izraela, instytut Yad Vashem, wzdłuż handlowej i biznesowej ulicy Jaffa, wzdłuż murów Starego Miasta, mija osiedla ortodoksyjnych Żydów, by dotrzeć do Shuafat i BeitHaniny, dwóch dużych dzielnic palestyńskich, a kończy trasę w Pisgat Zeev na terytorium palestyńskim. Obserwujemy codzienne sceny z życia pasażerów w podróży, których tramwaj zbliża do siebie, czy tego chcą, czy nie. Jak mówi reżyser: "Ten film jest ironiczną, ale i optymistyczną zarazem metaforą podzielonego miasta, w którym my, Izraelczycy, Palestyńczycy i inne narodowości, wszyscy próbujemy doświadczyć w tym tramwajowym mikrokosmosie, jak mogłoby wyglądać życie bez wielkich konfliktów i przemocy. Jak moglibyśmy żyć nie zabijając siebie nawzajem, akceptując swoją obecność i dzielące nas różnice".Rzym. Guido pracuje w niepełnym wymiarze godzin jako magazynier, wieczorami wypija parę drinków w barze u dziewczyny, która mu się podoba. Lubi też towarzystwo swojego sąsiada, emerytowanego profesora. Jest zadłużony po uszy. Pobity przez zbira wysłanego przez wierzycieli Guido jest u kresu wytrzymałości. Jest tylko jeden sposób, by stanął na nogi: do czasu aż spłaci swój dług, musi pracować dla ludzi, którym jest winien pieniądze. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że to kosztowny układ. Włoski dramat o brutalnym świecie zadłużonych i wierzycieli. W roli profesora zobaczymy Jerzego Stuhra Strach, złość, smutek, radość, wstręt, zazdrość, wstyd. Adaś Miauczyński powraca do czasów dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc wzruszeń i refleksji.Fae jest senegalską prostytutką. Thierry to światowej sławy belgijski kolarz wyścigowy. Spotykają się, gdy Thierry przyjeżdża wraz z bratem do Dakaru na wakacje. Kolarz, wiążący seks z uczuciami z zasady nie korzysta z seksualnych usług, jednak spotkanie Fae wzbudza uczucie, którego nie może wyprzeć. Wspólnie doświadczają niezwykłej jedności, która przywraca obojgu zarówno poczucie godności, jak i obietnicę odkupienia. Zmysłowa i niezwykle klimatyczna opowieść o ludziach z zupełnie różnych światów, których ścieżki krzyżują się na jedno krótkie, ale niezapomniane spotkanie. Film na motywach powieści Dimitriego Verhulsta opowiadającej o ostatnich dniach słynnego belgijskiego kolarza Franka Vandenbroucke.Październik 1990, reżim komunistyczny w Albanii próbuje utrzymać władzę. Do Tirany przybywa europejska delegacja, która ma monitorować wdrażanie przez rząd reform — warunek wstępny przyjęcia Albanii do OBWE. Potajemnie, z odległego więzienia do stolicy, zostaje przywieziony Leo. Jest więźniem politycznym od 15 lat. Teraz stał się dla władzy niezwykle cenny. Europejskiej delegacji przewodniczy jego szkolny kolega. Ma sprawdzić postępy w zakresie ochrony praw człowieka w Albanii. Leo mógłby go przekonać, że wszystko w tej kwestii funkcjonuje poprawnie. Jednak nic nie idzie zgodnie z planem władz.Firma wysyła do Osaki swojego młodego pracownika Woo-zoo. Ma tam zastąpić zaginionego szefa, Dae-junga, i dokończyć jego zadanie. Ostatniego dnia przed powrotem do domu Woo-zoo wydaje się, że widzi kogoś wyglądającego jak jego zaginiony szef. Idzie za nim, aż w końcu trafia do małego baru Pier 34. Słuchając muzyki, Woo-zoo zasypia i przegapia swój lot do Korei. Po przebudzeniu decyduje, by rzucić pracę i zostać w barze do czasu odnalezienia Dae- junga. Poznaje tam młodziutką dziewczynę, której pomaga w przygotowaniach do występu. Przypomina sobie radość płynącą z muzyki i zapomniane dawno marzenia. Metaforyczna opowieść o akceptacji straty, zagubieniu i poszukiwaniu ścieżki życiowej.Luba jest nastolatką, która mieszka w internacie przy prowincjonalnej szkole. Jest sierotą, a przynajmniej tak jej się wydaje. Przypadkowo odkrywa, że ojciec zabił jej matkę i siedzi w więzieniu. Dla dziewczyny, która wychowała się na brutalnych zasadach sierocińca, w tej sytuacji decyzja może być jedna – zemsta. Zdobywa broń i organizuje wszystko tak, by spotkać ojca, który ma wkrótce wyjść na wolność. Jest wściekła... Pełen zwrotów akcji i dramatycznych momentów film stawiający pytanie, czy gniew może zmienić się w przebaczenie i zrozumienie.Małżonkowie – Aras i Marba – decydują się opuścić ojczyznę z powodu wojny. Pieszo przemierzają pustynie i góry, przymierają głodem, ale wciąż idą z nadzieją na nowe życie w jakimś przyjaznym miejscu. Kiedy są u kresu sił, trafiają na dom na odludziu. W środku witają ich dwaj uzbrojeni bracia. Wplątana w mroczny sekret braci para, będzie zmuszona zatrzymać się w tym miejscu na dłużej...Irina, która pracuje dorywczo jako kelnerka, zostaje zwolniona. Tego feralnego dnia jej mąż ulega poważnemu wypadkowi. Zostaje kaleką i nie jest w stanie zarabiać. Żeby utrzymać niepełnosprawnego męża, dziecko i siebie, kobieta decyduje się na pozornie proste rozwiązanie — zostanie matką zastępczą. To zadanie okazuje się jednak być niezwykle trudnym. Czym tak naprawdę jest miłość i przebaczenie? Jak mówi reżyserka, to kobieca, ale nie feministyczna, historia o odkrywaniu dla siebie świata na nowo, dzięki sprowadzaniu nań nowego życia.Harvey i trójka jego przyjaciół mieszkają w kolumbijskim mieście Buenaventura, królestwie przemocy, korupcji i handlu narkotykami. Nie jest tu łatwo przetrwać, zwłaszcza kiedy jest się tancerzem. Harvey i jego kumple trenują urban dance żyjąc na granicy ubóstwa. Zmagania z surową rzeczywistością zmuszają ich do porzucenia marzeń i skupienia się na przetrwaniu. Tymczasem w mieście mają się odbyć krajowe mistrzostwa urban dance. Czy wystarczy im determinacji, aby na nowo odkryć swoje talenty i wznieść się ponad brutalną rzeczywistość życia w mieście? Przepełniona muzyką i tańcem opowieść o młodych Afrokolumbijczykach, dla których taniec to prawdziwe życie.Orna, młoda matka trójki dzieci, właśnie dostała pracę jako asystentka wpływowego agenta nieruchomości, Bennyego. Mąż Orny z trudem usiłuje utrzymać małą restaurację. Kobieta zostaje więc główną żywicielką rodziny. Idzie jej świetnie. Szef jest zachwycony. Nie tylko chwali ją jako pracownicę, ale także podoba mu się jako kobieta. Nie szanuje jednak jej granic i zaczyna ją nękać. Życie w pracy staje się trudne do zniesienia. Orna będzie musiała zmierzyć się z upokorzeniem, wstydem, poczuciem winy i lękiem przed bezrobociem. Walczy o godność i pracę na własnych warunkach.Ivan Semciuc jest charyzmatycznym i cynicznym dziennikarzem śledczym. Wyjątkowa pewność siebie pozwala mu kreować bohaterów i błyskotliwie ubarwiać swoje historie. W jego reportażach prawda miesza się z fikcją. Doświadczy tego na własnej skórze, kiedy spotka tłumaczkę Ioanę. Po wspólnej nocy w hotelu w Kabulu Ivan wraca do Bukaresztu. Wkrótce dowiaduje się, że dziewczyna nie żyje. Od tej pory Ioana staje się częścią jego życia, powoli zmieniając je w koszmar. Ta pozornie nieistotna znajomość zmienia wszystko. Film stawia pytania o prawdę i miłość oraz cenę, jaką decydujemy się za nie zapłacić.Aurelio i Citlali spotkali się w małym hotelu w Meksyku. Obydwoje przechodzą najcięższe chwile w życiu. On właśnie pochował zamordowanego syna, ona zostawiła córkę z brutalnym ojcem. Aurelio domaga się sprawiedliwości i odnalezienia morderców syna. Citlali usiłuje walczyć o opiekę nad córką. Ich potrzeba sprawiedliwości przekształca się w chęć zemsty. Między nimi rodzi się miłość, a wraz z nią decyzja, by wziąć sprawy w swoje ręce.Ktoś rozpoznał Paula Sancheza, kiedy wysiadł z pociągu na stacji Les Arcs-sur-Argens. Na miejscowym posterunku policji nikt nie bierze tego na poważnie. Paul Sanchez jest przecież nieuchwytny. Przez wiele lat od okrutnej masakry, w której zginęła jego żona i dzieci, na całym świecie odnotowano setki zgłoszonych przypadków pobytu Sancheza. Wszystkie fałszywe. I teraz nagle miałby powrócić do Les Arcs-sur-Argens? A jednak! Młoda policjantka podejmuje się wyśledzenia poszukiwanego potwora. Dlaczego popełnił tak straszliwą zbrodnię? Co sprowadza go do miasta akurat teraz? Wkrótce o Sanchezie dowiedzą się media... Trzymający w napięciu thriller reżyserki Dziewcząt z Saint-Cyr.Lata 90-te. 23-letnia Argentynka Soledad Rosas przyjeżdża do Włoch, zamieszkuje na turyńskim squacie, gdzie poznaje anarchistę Edoardo Massariego. Nawiązuje się między nimi krótka, ale niezwykle burzliwa miłosna relacja. Wkrótce zostają aresztowani i oskarżeni o akty terroryzmu przeciwko budowie szybkiej sieci kolejowej. Przestępcy, czy bohaterowie? Oparta na faktach szokująca historia dwójki młodych ludzi.Maya jest ofiarą school service, czegoś, co z pozoru jest szkolnym transportem. Dziewczynka wracała ze szkoły, kiedy autobus zatrzymał się i kierowca zaoferował jej podwiezienie. Jednak nie zatrzymał się przy jej domu. Maya wraz z innymi dziećmi została uprowadzona do Manili, do pracy jako żebraczka. O zmierzchu dzieci są wyrzucane na ulice, aby zatrzymywać przechodniów, samochody i błagać o jałmużnę. Maya zaczyna potworne życie w obcym mieście i wciąż myśli tylko o powrocie do domu. Jednak to może się nigdy nie wydarzyć... Wstrząsający obraz filipińskich dzieci ulicy, które pracują dla zorganizowanych grup przestępczych.Lin jest właścicielem małej firmy. Jego żona mieszka za granicą, syn przygotowuje się do egzaminów na studia. Życie Lina jest proste i toczy się bez niepotrzebnego pośpiechu. Mężczyzna pracuje, ogląda telewizję, czasem wyjdzie ze starymi kolegami na drinka. Latem zawiera umowę z dużą firmą, która po wykonaniu pracy, nie płaci mu. Lin musi szybko odzyskać swoje pieniądze, w innym wypadku jego firma wpadnie w poważne kłopoty. Od tej chwili jego życie diametralnie się zmienia... Jak wygląda życie biznesmena rozdartego między karierą a instynktem samozachowawczym? Jakie szanse ma człowiek w walce z systemem? Historia powstała na podstawie autentycznych doświadczeń przyjaciół reżysera, którzy prowadzą własne firmy.W jury konkursu międzynarodowego zasiadają Piers Handling, Tolga Karaçelik Pełen program znajdziecie TUTAJ odbędzie się w Kinotece i Multikinie Złote Tarasy w dniach2018 r.Przedsprzedaż biletów na WMFF rozpoczyna się w czwartek,, w Kinotece oraz online, na stronie www.wff.pl PROGRAM 34. WMFF na stronie www.wff.pl Profil WMFF na Facebooku: