35. WFF: Pierwsze ogłoszenia programowe

"19,91" reż. Emilia Śniegoska

"Duszyczka" / "The Little Soul" reż. Barbara Rupik

"Jeszcze porozmawiamy" / "We Will Talk Again" reż. Mateusz Buława

reż. Emilia Śniegoska Polska 2019, 25'"19,91" to historia 19-letniej Niemki, która decyduje się na coroczny wolontariat w Warszawie. Podczas swojego pobytu regularnie odwiedza 91-letnią Polkę, panią Zosię.reż. Tomek Popakul , Polska 2019, 26'Spotkanie chłopaka i dziewczyny na płaszczyźnie psychodelicznej. Zmieniające się relacje i działania tworzą skomplikowane wzory, zarówno dziwne, jak i znajome.reż. Piotr Milczarek , Polska 2019, 5'Deszcz to prosty film animowany o zbiorowej świadomości.reż. Zuzanna Grajcewicz , Polska 2019, 15'Bohaterowie "Dog Days" zakładają firmę, która świadczy usługi dla tych, którzy szukają zamiennika dla zwierząt, które wyginęły.reż. Barbara Rupik , Polska 2019, 9'Ludzka dusza opuszcza martwe ciało i wyrusza w podróż przez świat pośmiertny. Martwe ciało utknęło na brzegu rzeki.reż. Paweł Dyllus , Polska 2019, 29'Po długiej przerwie genialny artysta i reżyser - Bogdan Dziworski powraca by zrobić nowy film. Podczas pracy buduje się wyjątkowa relacja między reżyserem młodym operatorem - Pawłem.reż. Marcin Polar , Polska 2019, 14'"Harda" ma wiele znaczeń: wyzywająca, złośliwa, odporna, nieustępliwa, silna, zimna, twarda.reż. Klaudia Folga , Polska 2019, 20'Film przedstawia retrospekcję wydarzeń z dzieciństwa głównej bohaterki Hani.reż. Mateusz Buława . Polska 2019, 21'W zagraconym mieszkaniu dwóch braci u progu dorosłości nadal znajduje się pod opieką matki, która jest silnie wspierana przez babcięreż. Jan Bujnowski , Polska 2019, 15'Prosta krzyżówka pozwala starszemu mężczyźnie zanurzyć się we wspomnieniach własnego życia. Czy pomoże mu to wszystko zrozumieć?reż. Agata Baumgart , Polska, 2018, 17'Rena jest u progu dorosłości. Dla niej i jej matki Internet jest formą ucieczki od ich codziennego życia.reż. Sara Bustamante-Drozdek , Polska 2019, 27'Klara i Adrian są parą. Wolny czas spędzają dbając o swojego psa i oglądając seriale telewizyjne z lat 90.reż. Grzegorz Paprzycki Polska 2019, 29'Dokumentalny portret Polski, w którym ścierają się dwie siły reprezentujące zupełnie inne światopoglądy.reż. Piotr Dumała , Polska 201, 13'Zadziwiający, współczesny pogląd na Ostatnią Wieczerzę Jezusa i 12 Apostołówreż. Izabela Plucińska , Polska, Niemcy, Francja 2019, 15'Otyły i zdecydowanie zbyt samotny mężczyzna jest w obcym mieście. Pewnego dnia jego stopa zmienia się w kobietę: Suzanne, jego byłą kochankę.reż. Leszek Mozga , Wielka Brytania, Polska 2019, 8'Roadkill to animowany thriller. W świecie, w którym jelenie są dominującym gatunkiem, jeden samiec alfa jedzie na wieczorną przejażdżkę samochodem i ma niefortunny wypadek samochodowy.reż. Jakub Radej , Polska 2019, 30'Polska, 1982. Dwaj bracia górnicy odmiennie reagują na opresyjne państwo komunistyczne. Podczas gdy Janek woli aktywne zaangażowanie w demokratyczne podziemie, Tadek dąży do neutralności.reż. Jolanta Bańkowska , Polska 2019, 5'W dobie wszechobecnej technologii, w której wirtualna rzeczywistość wtapia w codzienność, młoda dziewczyna obserwuje świat za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych.reż. Helena Oborska , Polska 2019, 24'Zofia w towarzystwie swojej przyjaciółki Ewy udaje się do specjalnego ośrodka nad morzem z dala od cywilizacji, aby oczyścić umysł i ciało.