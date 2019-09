OSCARY 2020: Nędznicy, imigranci, komuniści, osoby interpłciowe

Do 66 wzrosła liczba państw, które zgłosiły chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Francja, Kanada, Albania, Wenezuela, Filipiny i Ghana.Francja nie zaryzykowała i zgłosiła zdobywcę Nagrody Jury na tegorocznym festiwalu w Cannes . Jest to uwspółcześniona wariacja na temat "Nędzników" Wiktora Hugo.Do Francji należy rekord, jeśli chodzi o liczbę nominacji (40). Jest też drugim krajem pod względem zdobytych Oscarów - 11 (więcej mają tylko Włosi - 13).Kanada poszła podobnym tropem, co Francja. Jej kandydatem jest, czyli uwspółcześniona wersja dramatu Sofoklesa rozgrywająca się w rodzinie imigrantów mieszkających w Montrealu. Obraz otrzymał nagrodę dla najlepszej kanadyjskiej produkcji na zakończonym niedawno festiwalu w Toronto Do tej pory Kanada wywalczyła siedem nominacji, z czego jedną (za) zamieniła na statuetkę.Albanię reprezentować będzie najlepszy film Warszawskiego Festiwalu Filmowego 2018 . Obraz opowiada o próbach utrzymania się u władzy w 1990 roku reżimu komunistycznego w Albanii, do której przybywa delegacja z OBWE.Albania po raz trzeci stawia więc na dzieło wyreżyserowane przez Bujara Alimaniego . Wcześniej miał on szansę na statuetkę z filmami:. Kraj ten jednak wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.Wenezuela zgłosiła do rywalizacji dramat. Jest to historia Ariel, która odkrywa, że jest osobą interpłciową, poddaną jako dziecko serii operacji, dzięki którym mogła uchodzić za kobietę.Wenezuela uczestniczy w oscarowej rywalizacji od 1979 roku. Nigdy nie otrzymała nominacji. Raz (z filmem) była tego blisko znajdując się na skrócone liście kandydatów do nominacji.Filipiny postawiły na film nagrodzony w sekcji Horyzonty tegorocznego festiwalu w Wenecji . Jest dramat poruszający temat przemocy domowej i opowiada o kobiecie szukającej sprawiedliwości dla maltretowanej córki.Filipiny po raz pierwszy walczyły o Oscara w 1954 roku. Mimo tak długiej historii zmagań, wciąż kraj ten nie może pochwalić się choćby jedną nominacją.Drugim beniaminkiem tegorocznej oscarowej rywalizacji (po Ugandzie) jest Ghana. Historycznym, pierwszym kandydatem tego kraju został dramat. To historia 14-letniej Aminy i jej desperackiej próby uniknięcia aranżowanego małżeństwa z 70-letnim mężczyzną.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Albania:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Iran:Japonia:Kambodża:Kanada:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry: