"Demon Slayer". Po kasowym filmie czas na drugi sezon serialu

W sieci pojawił się teaser drugiego sezonu serialu anime " Kimetsu no Yaiba " (Demon Slayer). Wy możecie go obejrzeć poniżej:Serial jest ekranizacją niezwykle popularne mangi. Po pierwszym sezonie do kin trafił pełnometrażowy film " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen ". Animacja miała premierę w październiku ubiegłego roku, czyli w samym środku pandemii COVID-19. Mimo to stała się w Japonii przebojem na skalę, jakiej nigdy wcześniej w tym kraju nie widziano. Obraz pobił wszystkie możliwe box-office'owe rekordy i ostateczni na całym świecie był jedyną premierą ubiegłego roku z wpływami przekraczającymi 500 milionów dolarów.Drugi sezon będzie kontynuować historię chłopca imieniem Tanjiro Kamado, którego rodzice zostali zabici przez demony, a siostra sama stała się demonem, choć zachowała resztki człowieczeństwa. Akcja drugiego sezonu rozgrywać się będzie przede wszystkim w rozrywkowej dzielnicy Yoshiwara, w której rządzą próżność i żądze.