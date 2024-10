"Disney jest bierny wobec rasizmu fanów" - mówi gwiazda "Akolity"

Co powiedziała Jodie Turner-Smith?

Przypomnijmy, że Jodie Turner-Smith wcieliła się w postać Matki Aniseyi, przywódczyni sabatu czarownic, z którego to pochodzą dwie główne bohaterki " Akolity " - Mae i Osha. Bliźniaczki grane są przez Amandlę Stenberg ; tę samą, która niedawno opublikowała w sieci wideo, w którym winą za anulowanie serialu obarczyła, ze strony niektórych fanów " Gwiezdnych wojen ", z którymi to obsada musiała się zmierzyć jeszcze przed premierą serialu.Słowa te poparła niedawno Jodie Turner-Smith w wywiadzie udzielonemu Glamour UK. Aktorka skrytykowała Disneya za to, że ten nie okazał wsparcia Stenberg , gdy zaczęła spotykać się z rasizmem i nękaniem w internecie za sam fakt obsadzenia jej w głównej roli " Akolity ".- powiedziała aktorka.- dodała.- mocnymi słowami skończyła wypowiedź Turner-Smith Na sam koniec aktorka postanowiła też podziękować fanom, którzy brali twórców " Akolity " w obronę:Przypomnijmy, że w serialu " Gwiezdne wojny: Akolita " poznajemy odległą galaktykę z nowej, niewidzianej dotąd strony. Jego akcja osadzona została w czasach Wielkiej Republiki. To czas rozkwitu Zakonu Jedi. Punktem wyjścia fabuły jest tajemnicze morderstwo. Śledztwo prowadzi szanowany mistrz Jedi. Poszukiwania sprawiają, że staje oko w oko z niebezpieczną przeciwniczką, z którą miał już do czynienia w przeszłości. Poszlaki prowadzą oboje bohaterów do kolejnego odkrycia – mroczne siły są dużo bardziej złowrogie niż się spodziewali.