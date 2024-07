"Diuna: Proroctwo" - nowy teaser serialu. Jak wygląda serialowe siostrzeństwo Bene Gesserit?

Zobacz teaser serialu "Diuna: Proroctwo"

Portal streamingowy Max zaprezentował dziś nowy teaser serialu " Diuna: Proroctwo ", oferujący nam więcej informacji na temat estetyki i tematyki nadchodzącej produkcji. Jest na co czekać?Debiut serialu na platformie planowany jest na listopad tego roku. W obsadzie streamingowego widowiska znaleźli się między innymi: Travis Fimmel Aoife Hinds czy Emily Watson Przypomnijmy, że Bene Gesserit to organizacja, która na przestrzeni tysiącleci wyprodukowała setki proroctw, dzięki którym kontrolowały całe cywilizacje i drogę rozwoju wszechświata. Wszystkie one były podporządkowane idei Kwisatz Haderach, czyli stworzeniu męskiego odpowiednika Bene Gesserit.Akcja serialu rozgrywać się będzie 10 tysięcy lat przed wydarzeniami, które znamy z widowiska " Diuna ". Głównymi bohaterkami są siostry Harkonnen, które walcząc z siłami zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego, zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. Owiana tajemnicą potęga ugrupowania powoduje, że w jego ręce trafia cicha kontrola nad politycznym życiem we wszechświecie.