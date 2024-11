"Diuna: Prorctwo" w programie SERIAL KILLERS. Oceniamy pierwszy odcinek

"Diuna: Proroctwo" w programie Serial Killers

O czym opowiada serial "Diuna: Proroctwo"?

Emily Watson jako Valya Harkonnen w serialu "Diuna: Proroctwo". Fot. materiały promocyjne

Mark Strong jako imperator Javicco Corrino w serialu "Diuna: Proroctwo". Fot. materiały promocyjne

"Diuna" w podcaście Mam parę uwag

Jak " Diuna: Proroctwo " wypada na tle filmów Denisa Villeneuve'a ? Jakie tematy podejmują w swoim dziele twórcy serialu? Czy warto oglądać? Swoimi wrażeniami z pierwszego odcinka dzielą się Łukasz Muszyński i Ewelina Leszczyńska.Akcja serialu " Diuna: Proroctwo " rozgrywa się 10 tysięcy lat przed wydarzeniami, które znamy z widowisk " Diuna " i " Diuna: Część druga ". Głównymi bohaterkami są siostry Harkonnen, które walcząc z siłami zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego, zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. Owiana tajemnicą potęga ugrupowania powoduje, że w jego ręce trafia cicha kontrola nad politycznym życiem we wszechświecie.Przypomnijmy, że Bene Gesserit to organizacja, która na przestrzeni tysiącleci wyprodukowała setki proroctw, dzięki którym kontrolowały całe cywilizacje i drogę rozwoju wszechświata. Wszystkie one były podporządkowane idei Kwisatz Haderach, czyli stworzeniu męskiego odpowiednika Bene Gesserit.Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach " Diuna " i " Diuna: Część druga ":