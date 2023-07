Strajk aktorów: Serialowa "Diuna" ruszy z produkcją zgodnie z planem

Zdjęcia do "Dune: The Sisterhood" wkrótce na Węgrzech

Serial, którego droga do realizacji pełna jest wybojów, tym razem ominęła katastrofę. A wszystko dlatego, że niemal wszystkie. Organizacja ta wyraziła solidarność ze strajkującymi aktorami z SAG-AFTRA. Jednocześnie jednak zawarte kontrakty mają być honorowane.Produkcjazaczęła się w listopadzie, jednak w ostatnich tygodniach miała - planowaną od zawsze - przerwę. Wkrótce zdjęcia mają jednak rozpocząć się ponownie. Realizowane będą na Węgrzech.Głównymi bohaterkami są siostry Harkonnen, które walcząc z siłami zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego, zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. Owiana tajemnicą potęga ugrupowania powoduje, że w jego ręce trafia cicha kontrola nad politycznym życiem we wszechświecie., czyli reżyser świetnie przyjętego serialu " Czarnobyl ". Jednak jego wizja nie zgadzała się z tym, jak sobie całość wyobrażają szefowie platformy Max. W związku z tym ostatecznie porzucił projekt. Shirley Henderson (która miała zagrać jedną z sióstr Harkonnen i Indira Varma (której przypadła rola Natalyi).. Główną reżyserką została Anna Foerster . W roli Tuli Harkonnen zobaczymy znaną z " The Crown Olivię Williams , zaś Natalyę zagra Jodhi May (" Wiedźmin ").