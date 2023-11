Siostry Harkonnen zdegradowane? Serialowa "Diuna" zmienia tytuł

"Dune: Prophecy" zamiast "Dune: The Sisterhood"

Zwiastun widowiska "Diuna: część druga"

Serial do tej pory znaliśmy pod tytułem. Kładł on nacisk na organizację, której genezę mamy w serialu poznać.jest nowym tytułem. Co dokładnie ma on symbolizować, tego na razie nie wiemy. Bene Gesserit to organizacja, która na przestrzeni tysiącleci wyprodukowała setki proroctw, dzięki którym kontrolowały całe cywilizacje i drogę rozwoju wszechświata. Wszystkie one były podporządkowane idei, czyli stworzeniu męskiego odpowiednika Bene Gesserit.Głównymi bohaterkami są siostry Harkonnen, które walcząc z siłami zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego, zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. Owiana tajemnicą potęga ugrupowania powoduje, że w jego ręce trafia cicha kontrola nad politycznym życiem we wszechświecie.Serial jednak powstaje w bólach i przechodził już kilka metamorfoz. Pierwotnie za projekt odpowiadał Johan Renck , czyli reżyser świetnie przyjętego serialu. Jednak jego wizja nie zgadzała się z tym, jak sobie całość wyobrażają szefowie platformy Max. W związku z tym ostatecznie porzucił projekt.Z serialem pożegnały się też jego gwiazdy, w tym Shirley Henderson , która miała zagrać jedną z sióstr Harkonen.Max szybko jednak znalazło zastępstwo. Główną reżyserką została Anna Foerster . W roli Tuli Harkonnen zobaczymy zaś znaną z " The Crown Wcześniej, bo w marcu, swoją premierę będzie miała