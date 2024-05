"Do usług szanownej pani" z Johnem Malkovichem przedpremierowo na Ladies Night

6 czerwca o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na czerwcową edycję Ladies Night, podczas której wyświetl przedpremierowo francuską komedię " Do usług szanownej Pani ". Scenariusz filmu oparty jest na opublikowanej w 22 krajach bestsellerowej powieści Gillesa Legardiniera pod tym samym tytułem. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży.Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!Czerwcowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w czerwcu znajdą się m.in. żelki od HARIBO, kosmetyk od marki ZIAJA czy napój od OSHEE. 6 czerwca o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo komedię "Do usług szanownej Pani" z Johnem Malkovichem w roli głównej. Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-do-uslug-szanownej-pani Pod wpływem nagłego impulsu Andrew Blake ( John Malkovich ) podejmuje pracę lokaja we francuskim dworku. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy musi poradzić sobie z ekscentrycznym zachowaniem właścicielki ( Fanny Ardant ) oraz innymi członkami jej personelu, którzy zaskakują osobliwymi zwyczajami i wybuchowymi charakterami. Z kucharką Odile niełatwo jest znaleźć wspólny język, młoda pokojówka Manon, choć nieco zbuntowana, wydaje się zagubiona i zrozpaczona. Zarządca majątku Philippe, mieszkający w głębi parku, z jakiegoś powodu trzyma się na dystans. No i trzeba jeszcze wkraść się w łaski imponującego kocura o imieniu Mefisto...W czerwcu do wygrania będzie nagroda główna, czyli weekendowy pobyt w Pałacu Rozalin, a konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku Cinema City po wydarzeniu. Będą mogły w nim wziąć udział wyłącznie osoby, które będą miały bilet na czerwcową edycję Ladies Night, dlatego tym bardziej zachęcamy do wybrania się na event.W czerwcu partnerami eventu są takie marki jak: BNP Paribas, ZIAJA, OSHEE, HARIBO, Pure Aligner, Pałac Rozalin, Depil Concept oraz Radio Złote Przeboje.