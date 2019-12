"Dobry Omen" już na DVD

Azirafal to grymaśny Anioł. Crowley jest chuligańskim Demonem. Oboje są na Ziemi od ponad 6000 lat. Przez ten czas polubili to miejsce i wbrew wszystkim przeciwnościom, także siebie.Ale jest problem - Antychryst przybył na ziemię, co oznacza, że świat, który zbyt polubili skończy w płomieniach, jeśli nie zdołają go uratować. Ten szalenie pomysłowy i przezabawny serial śledzi losy Azirafala i Crowleya, którzy łączą siły, próbując odnaleźć 11-letniego Antychrysta (i jego psa) i zapobiec Apokalipsie.Nadciąga Armagedon - ale to nie musi być koniec świata.DVDod 28 listopada znajdziesz w Empiku.