"Doktor Strange w multiwersum obłędu" od 10 sierpnia na Blu-ray™ i DVD

W najnowszym filmie Marvel Studios " Doktor Strange w multiwersum obłędu " MCU otwiera swoje uniwersum, przesuwając jego granice w nieodkryte dotąd rejony. Doktor Strange , z pomocą dawnych i nowych sojuszników, przemierza niesamowite i pełne niebezpieczeństw alternatywne światy Multiwersum, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi. Drugi najchętniej oglądany film 2022 roku, wyreżyserowany przez twórcę trylogii " Spider-Man ", Sama Raimiego , zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 10 sierpnia.Doktor Strange – wybitny neurochirurg, którego proces stawania się czarodziejem zobaczyć mogliśmy w filmie z 2016 roku ("Doktor Strange") został na przestrzeni ostatnich lat bez wątpienia jedną z czołowych postaci uniwersum Marvela. Teraz powraca w kolejnym filmie, który przesuwa granice gatunku fantasy w mroczniejsze i bardziej przerażające rejony. Kiedy doktor Stephen Strange zaczynał zgłębiać mistyczne arkana, Przedwieczny powiedział mu: "Gdybym miał ci wyjawić wszystkie tajemnice, uciekłbyś krzycząc z przerażenia". Nikt wówczas nie przypuszczał, jak prorocze mogą być to słowa. Pięć lat później za sterami drugiej części "Doktora Strange'a" stanął Sam Raimi, mistrz grozy i czarodziej emocji.W postać tytułowego superbohatera po raz kolejny wciela się wybitny Benedict Cumberbatch , dwukrotnie nominowany do Oscara® dla najlepszego aktora pierwszoplanowego ("Gra tajemnic", "Psie pazury"). Jak sam mówi o swojej postaci, wejście w Multiwersum to dla niego przede wszystkim okazja do samopoznania: Strange dostrzega, dzięki swoim doświadczeniom w Multiwersum i różnym wersjom samego siebie, które tam napotyka, jak wiele wzorców zachowań nosi w sobie. Jest to rodzaj głęboko wdrukowanej informacji o tożsamości doktora Stephena Strange'a w każdym ze światów, oraz o niebezpieczeństwach wiążących się z tą postacią. Czy będzie bohaterem dla wroga, czy wrogiem dla bohatera? Kim jest Doktor Strange w Multiwersum? Dosłownie spotyka się z różnymi wersjami samego siebie, żeby rozwikłać tę zagadkę.Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY™:- Budowanie Multiwersum- W tym szaleństwie jest metoda- America Chavez- Gagi- Sceny niewykorzystane- Komentarze audio twórców