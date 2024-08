"Dragon Age: Straż Zasłony" zadba o graczy PC

Gra stworzona z myślą o PC

System operacyjny:Windows 10/11 (64-bit)

DirectX: wersja 12

Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 3 3300X

Karta graficzna: NVIDIA GTX 970/1650 lub AMD Radeon R9 290X

Pamięć: 16 GB

Miejsce na dysku: 100 GB (zalecany dysk SSD)





Wymagania zalecane "Dragon Age: Straż Zasłony"





System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit)

DirectX: wersja 12

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 7 3700X

Karta graficzna: NVIDIA RTX 2070 lub AMD Radeon RX 5700XT

Pamięć: 16 GB

Miejsce na dysku: 100 GB (zalecany dysk SSD)

Od samego początku serii, PC był główną platformą dla " Dragon Age ", a BioWare nie zapomniało o swoich korzeniach. " Dragon Age: Straż Zasłony " zostało poddane intensywnym testom, obejmującym 200 000 godzin pracy, aby zapewnić, że gra działa płynnie na różnych konfiguracjach sprzętowych. Gracze mogą oczekiwać wsparcia dla ultrawide 21:9, a także zaawansowanych ustawień graficznych, w tym Ray Tracingu z trybem "Ultra RT" dla najbardziej wymagających komputerów.Twórcy położyli duży nacisk na możliwość dostosowania gry do preferencji graczy. " Dragon Age: The Veilguard " wspiera zarówno klawiaturę i mysz, jak i kontrolery (w tym PS5 DualSense z haptyką). Co więcej, gracze mogą dostosować konkretne klawisze pod różne klasy postaci, co pozwala na jeszcze większą personalizację rozgrywki.Gra będzie w pełni zintegrowana z platformą Steam, co obejmuje wsparcie dla Steam Deck oraz Cloud Save, dzięki czemu gracze mogą płynnie przełączać się między różnymi urządzeniami bez utraty postępów. To ukłon w stronę społeczności PC, która od lat wspiera tę kultową serię.Twórcy póki co podzielili się jedynie zalecanymi i minimalnymi wymaganiami sprzętowymi. Te drugie powinny sprawić, że nawet posiadacze starszych konfiguracji odetchną z ulgą: Dragon Age: The Veilguard " zadebiutuje 31 października 2024 roku na PlayStation 5, Xboxach serii X oraz S i komputerach PC. Kolejne informacje na temat mechaniki walki, towarzyszy i eksploracji zostaną ujawnione już wkrótce na oficjalnych kanałach BioWare.