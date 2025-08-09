Newsy Filmy Wybieramy najlepsze filmy o zamianie ciał
Od piątku w polskich kinach można oglądać komedię "Zakręcony piątek 2", kontynuację słynnego filmu z 2003 roku. W rolach matki i córki, które zamieniają się ciałami, powracają Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Z okazji premiery przypominamy 10 najlepszych produkcji korzystających z tego fabularnego motywu.


Bohaterowie filmów z tego zestawienia mają do rozwiązania nie lada problem. W wyniku działania tajemniczej, często nienazwanej siły zamieniają się ciałami z drugim człowiekiem. Czasami jest to ktoś bliski, czasami zupełnie obca osoba. Dla filmowców to okazja, aby przedstawić ludzkie relacje w krzywym zwierciadle, odjąć nieco powagi od napięć między pokoleniami. Niektórzy naginają konwencję, tworząc produkcje przyprawiające o dreszcze albo o łzy. Poznajcie takie najlepsze tytuły. 

Jeden z najbardziej oczywistych przykładów filmu o zmianie ciał jest komedia "Duży" z Tomem Hanksem w roli głównej. Słynny aktor wciela się w dorosłą wersję Josha, dwunastolatka, który zapragnął żyć jak ktoś dawno po 21. urodzinach. Gdy wypowiadał to życzenie do maszyny w wesołym miasteczku, nie wiedział, że następnego dnia nie obudzi się już jako nastolatek. Na początku życie w skórze dorosłego idzie świetnie – choć musi zostawić rodziców, którzy go nie rozpoznają, osiąga sukces jako pracownik fabryki zabawek. Ale życie dziecka ma w sobie wiele zalet, docenianych dopiero, gdy już bezpowrotnie je utracimy. To uniwersalne przesłanie, podparte niezłymi żartami i niewątpliwym komediowym talentem Hanksa, przyniosło produkcji wielki sukces. Film zarobił ponad 150 milionów dolarów przy dziesięciokrotnie mniejszym budżecie. Nominacja do Oscara dla głównego aktora była pierwszą na długiej liście przyszłych sukcesów.

Skoro i tak każdy próbuje rebootów znanych filmów, lepiej robić to tak jak "Jumanji: Przygoda w dżungli". Nowa wersja słynnej komedii z 1995 roku zachowuje podstawy oryginału – główni bohaterowie zostają wciągnięci do świata gry i muszą się uwolnić – lecz nieco zmienia skalę zabawy. W wersji z 2017 roku twórcy postanowili zagrać nieco wbrew oczekiwaniom widzów. Czwórka postaci dostaje bowiem własne awatary – wybrane nie według ich zwyczajowych ról społecznych. Tak więc fan gier został mięśniakiem, a futboliście przypadła nieco fajtłapowata postać; z kolei popularna dziewczyna musi radzić sobie w ciele profesora z brzuszkiem, a zazwyczaj skryta nastolatka przejmuje kontrolę nad bohaterską wojowniczką. Razem muszą zapanować nad swoimi nowymi wcieleniami i, korzystając ze swoich umiejętności, przejść grę. Gwiazdami produkcji zostali Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan.


Słynny film Johna Woo nie bez powodu stał się jednym z ikonicznych thrillerów lat 90. Nicolas Cage wciela się w agenta FBI ścigającego niebezpiecznego terrorystę (John Travolta), który w zamachu na życie funkcjonariusza zabił jego kilkuletniego syna. Gdy w końcu poszukiwany trafia w ręce wymiaru sprawiedliwości, służby wpadają na genialny pomysł. Muszą odnaleźć miejsce ukrycia potężnej bomby, więc przeszczepiają twarz przestępcy prowadzącemu wendettę gliniarzowi, aby ten zdobył informacje. Ale pojmany ucieka z więzienia, i w dodatku przyjmuje oblicze stróża prawa. Balansując na granicy parodii i pastiszu, Woo tworzy napakowany akcją i humorem dreszczowiec, który można kochać albo nienawidzić. Podobnie jak oba podwójne występy, to kino przesady i groteski rozciągniętej do rozmiarów, jakich próżno szukać w pracy reżyserów kina popularnego. Bez względu na uczucia wobec całości, twórcom nie sposób odmówić unikalnego pomysłu na produkcję, której tempo dyktują kolejne absurdalne pomysły.

Japońska animacja jest zdaniem użytkowników Filmwebu czwartym najlepiej ocenianym filmem 2016 roku. Ta niepozorna produkcja opowiada o życiach dwójki licealistów, których losy niespodziewanie się łączą. Mieszkająca w małym miasteczku Mitsuha marzy o przeprowadzce do Tokyo. Pewnego dnia budzi się w ciele Takiego, chłopaka na co dzień mieszkającego w metropolii. Kolejne niespodziewane zamiany miejsc zbliżają nastolatków do siebie. Produkcja oferuje fabułę, która ucieka od zwyczajowych walorów rozrywkowych motywu zamiany ciał. Zamiast tego otrzymujemy tytuł poważny, refleksyjny, a nawet smutny. Reżyser Makoto Shinkai odkrywa potencjał pięknej animacji i przeprowadza widza przez fabułę pełną zwrotów akcji i tajemnic – seans, którego nie zapomni żaden oglądający.

Kulturowy fenomen filmu "Uciekaj!" otworzył nowe drzwi w karierze reżysera i scenarzysta Jordana Peele’a, dotąd znanego jako połowę komediowego duetu Kay & Peele. Przy budżecie rzędu 4,5 mln dolarów misternie przygotowany thriller zarobił na całym świecie ponad ćwierć miliarda. Dodatkowo zdobył szereg prestiżowych nagród, w tym Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a także rozpoczął światową karierę aktora Daniela Kaluuyi. W opowieści o losach Chrisa, chłopaka, który przyjeżdża w odwiedziny do domu rodziców swojej dziewczyny, kryje się niejedno straszne odkrycie. Największy zwrot akcji nadchodzi, gdy na światło dzienne wyjdą już demoniczne zamiary całej rodziny. Główny bohater dowiaduje się, że został ofiarą uknutego spisku, a w jego ciało ma zostać wtłoczona dusza jednego z wielu chętnych: bogatych i białych ludzi. Zmieniając konwencję zwykle rozgrywanej z humorem kwestii zamiany ciał, i w taki sposób zaskakując nawet najbardziej świadomych widzów, Peele utorował sobie drogę do hollywoodzkiego panteonu.

"17 Again" opowiada historię Mike’a, niegdyś dobrze zapowiadającego się gracza koszykówki i gwiazdy licealnej drużyny. W momencie wyboru bohater porzucił jednak karierę dla miłości. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Po 20 latach śpi na kanapie przyjaciela, rozpamiętuje najlepsze momenty z rozsypującego się małżeństwa oraz wyrzuca sobie nieistniejące relacje z dziećmi. Rozmyślając o powrocie do młodzieńczych lat, dochodzi do cudu. Mike znowu ma 17 lat. Teraz musi dowiedzieć się, jak wrócić do swojego rzeczywistego ciała. Podczas wcielania się w nastolatka odkrywa, co dzisiaj znaczy wkraczanie w dorosłość, a także, jak z dystansu wygląda życie rodzica. Cała gama udanych żartów premiuje komedię do miana jednej z najlepszych komediowych ról młodego Zaka Efrona. Jako starszy Mike występuje Matthew Perry.

Jeśli ruszać w komediową przygodę to tylko z takim duetem. "Dwoje we mnie" opowiada historię umierającej milionerki, która korzysta z seansu spirytystycznego, aby dowiedzieć się, co czeka ją po drugiej stronie. Przez przypadek jej dusza trafia do ciała zwolnionego przez nią adwokata. Teraz wewnątrz jednego człowieka, rywalizując o przejęcie kontroli, muszą nauczyć się współpracować, aby uwolnić kobietę. Choć Martin i Tomlin prowadzą tu wybuchową wojnę na temperamenty, żadne z nich nie przygasza drugiego aktora. Dołączając do tego świetne gagi, powstała zaskakująca pomysłami i ich egzekucją, korzystająca z największych atutów swoich gwiazd komedia, której nie naruszył nieubłaganie upływający czas.

Reżyser Christopher Landon zasłynął w świecie horroru na poły komediowym cyklem "Śmierć nadejdzie dziś". W jego kolejnej produkcji o tytule "Piękna i rzeźnik" punktem wyjścia także staje się pozornie prosta historyjka: grasujący w okolicy seryjny morderca bierze na cel grupę licealistek. Jedna z nich zostaje jego ofiarą… lecz następnego dnia budzi się, jak gdyby jej morderstwo wcale nie miało miejsca. Zamiast tego w jej ciele mieszka teraz oprawca, tymczasem ona została uwięziona w ciele zabójcy. Ma 24 godziny na odkręcenie całej sprawy, zanim zmiana stanie się permanentna. Z pomocą swoich znajomych – którzy muszą uwierzyć, że obleśny facet w średnim wieku jest tak naprawdę koleżanką z ławki – próbują powstrzymać psychopatę, nim ten zamorduje kolejne osoby. Okazuje się, że nie trzeba wiele, aby odświeżyć podgatunek, który pojawiał się na ekranach już wiele razy. Parodia slashera w nowym wydaniu to nie tylko lekka rozrywka, ale też wdzięczny materiał dla duetu głównych aktorów. Kathryn Newton i Vince Vaughn błyszczą tu w swoich podwójnych rolach, wynosząc cały seans do poziomu godnego tej listy.

Klasykiem amerykańskiej komedii lat 80. z motywem zamiany ciał jest też nie tak powszechnie znane w Polsce "Vice versa". W nowych rolach muszą odnaleźć się ojciec i syn, którzy mieli kontakt z magiczną czaszką pochodzącą z Tybetu. W rolach głównych znany z "Gliniarza z Beverly Hills" Judge Reinhold i Fred Savage, dziecięca gwiazda serialu "Cudowne lata". Produkcja była czwartą adaptacją powieści z 1882 roku. Okres, w którym powstał film, był złotym czasem komedii w podobnym stylu. Ledwie kilka miesięcy wcześniej na ekrany trafiło "Jaki ojciec, taki syn" z niemal identycznym założeniem fabularnym. I tak filmowców apetyt na sukces można śledzić do dobrze przyjętego "Zwariowanego piątku" (1976) z Jodie Foster i Barbarą Harris (adaptacji powieści Mary Rodgers).

Właśnie film Gary’ego Nelsona to dla wielu najbardziej rozpoznawalna produkcja korzystająca z tego motywu. W "Zwariowanym piątku" role przejmują matka i córka, które z niewyjaśnionego przez film powodu zamieniają się ciałami. Film okazał się kasowym sukcesem, który dodatkowo przełożył się na docenienie przez gremium przyznające nominacje do Złotych Globów. Choć ani Foster, ani Harris nie zabrały do domu statuetki, powodzenie produkcji jest największą pochwałą ich ekranowej chemii. Z tytułu nie uleciało jeszcze komediowe tempo i humor, pozostając wzorem dla przyszłych remake’ów. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan w "Zakręconym piątku" przejęły od poprzedniczek to, co najlepsze – nawet prosty, a jakże przekonujący morał.

